Drishyam 3 Review In Hindi: दृश्यम 3 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें कैसी है अजय देवगन तब्बू की फिल्म

Drishyam 3 Review In Hindi: क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' यानी दृश्यम 3 के साथ एक बार फिर अजय देवगन विजय सलगांवकर के रोल में लौट रहे हैं. 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर सिनेमाघरों में अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी फिल्म को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 'दृश्यम 3: द कंक्लूजन' दृश्यम फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है, जो विजय सलगांवकर (हिंदी) के परिवार और पुलिस के बीच के सस्पेंस और माइंड गेम के आखिरी अध्याय को समेटती है. आइए आपको बताते हैं कैसी है अजय देवगन की दृश्यम 3 द कन्क्लूजन.

दृश्यम 3 की कहानी

दृश्यम सीरीज की पहली फिल्म 2015 में आई थी और दूसरा पार्ट 2022 में. अब चार साल बाद इसका तीसरा और आखिरी पार्ट आया है. 11 के साल सफर में कुछ नहीं बदला. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दृश्यम 2 खत्म हुई थी. कुछ समय बीत चुका है. लेकिन सवाल अब भी वही है कि 2 अक्तूबर को क्या हुआ था? वहीं एक बार फिर तबू अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती है और पति रजत कपूर के साथ मिलकर दोबारा केस खुलवाती हैं. एक मां-बाप अपने बेटे को लेकर हर हद तक जाना चाहते हैं. अजय देवगन और उनका परिवार मुसीबतों में घिरता नजर आता है क्योंकि यहां लड़ाई परिवार बनाम परिवार की है.फिल्म की कहानी को बैलेंस रखा गया है. पहला हाफ हल्का फुल्का है, दूसरे में चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं. अभिषेक पाठक ने कहानी को पकड़कर रखा है और बॉलीवुड के रंग में भी रंगा है.

दृश्यम 3 में एक्टिंग

अजय देवगन फिल्म की शुरुआत से फिल्म पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर देते हैं. उनकी ख़ामोशी और आँखों की गहरायी कैरेक्टर को मज़बूत बनाती है और माहौल को इंटेंस करती है. फिल्म में दो नई एंट्री हैं जयदीप अहलावत क्राइम ब्रांच के अफसर तो प्रकाश राज वकील. जयदीप पहले ही सीन से अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने लगते हैं जिसमें वे माहिर हैं. एक्टिंग की बात करें तो अजय देवगन ने विजय सलगांवकर का किरदार शानदार तरीके से निभाया है. उन्होंने कैरेक्टर की सारी बारिकियों को पकड़ा है. उन्हें फिल्म में देखने पर मजा आता है. जयदीप अहलावत ने उन्हें जोरदार टक्कर दी है और एक बार भी अपन एक्टिंग का लोहा मनवाया है. प्रकाश राज और तबू ने भी एक्टिंग में जौहर दिखाए हैं. श्रिया सरण भी अच्छी हैं. इस तरह फिल्म एक्टिंग के मोर्चे पर भी निराश नहीं करती है.

दृश्यम 3 का डायरेक्शन

फिल्म का फर्स्ट हाफ हल्का-फुल्का है लेकिन दूसरा हाफ एकदम इंटेंस हो जाता है. अजय देवगन को अपने परिवार को बचाना है और उसे पूरे सिस्टम से भी लड़ना है. यही दृश्यम द कन्क्लूजन है. वो कैसे सबसे मुकाबला करता है यह तो आपको फिल्म देखकर पता चलेगा. लेकिन फिल्म का दूसरा हाफ शुरू होते ही बता देता है कि डायरेक्टर ने मलयालम वर्जन से कुछ अलग करने का फैसला लिया है. हिंदी दृश्यम की टोन कम इमोशनल है और परिवार थोड़ा कम आता है. डायरेक्शन की बात करें तो अभिषेक पाठक ने ओरिजिनल के साथ कुछ नई चीजें जोड़कर बढ़िया काम किया है. मलयालम का तीसरा पार्ट जहां थो़ड़ा धीमा और थकाऊ हो गया था, वहीं अभिषेक ने उस कमी को पूरा कर दिया है. हालांकि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नही हैं, सिर्फ विजय सलगांवकर को देखना है और जानना है कि किस तरह वो अपने परिवार को बचाता है.

दृश्यम द कन्क्लूजन वर्डिक्ट

दृश्यम फ्रैंचाइजी को जिस तरह का अंत दिया गया है वो ठीक है. अगर आप इस सीरीज के फैन हैं तो जरूर देख डालिए क्योंकि बॉलीवुड से ऐसी फिल्में कम ही आती हैं.

रेटिंग- 3/5 स्टार