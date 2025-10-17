विज्ञापन

महाभारत के दुर्योधन ने कहा पंकज धीर को 'भाई', बताया कैंसर से रिकवर हो गए थे एक्टर, लेकिन पिछले साल... 

पंकज धीर के महाभारत को स्टार पुनीत इस्सर ने दिवंगत एक्टर को अपना भाई बताते हुए शोक वयक्त किया है. 

Read Time: 2 mins
Share
महाभारत के दुर्योधन ने कहा पंकज धीर को 'भाई', बताया कैंसर से रिकवर हो गए थे एक्टर, लेकिन पिछले साल... 
महाभारत के दुर्योधन बन चुके हैं पुनीत इस्सर
नई दिल्ली:

दिवंगत एक्टर पंकज धीर का 15 अगस्त को कैंसर से निधन हो गया. उन्हें फैंस बीआर चोपड़ा की महाभारत से जानते हैं. एक्टर के अचानक निधन ने बॉलीवुड और टीवी की दुनिया के सितारों को चौंका दिया. वहीं अब उनके महाभारत में को स्टार रहे एक्टर पुनीत इस्सर ने शोक व्यक्त किया और पंकज धीर के साथ बिताए पल को याद किया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पुनीत इस्सर ने महाभारत में दुर्योधन का किरदार निभाया था, जो कि काफी पॉपुलर था. वहीं पंकज धीर ने महाभारत में कर्ण का किरदार निभाया था. 

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पंकज धीर के कैंसर की जंग को याद करते हुए एक्टर पुनीत इस्सर ने कहा, पंकज केवल महाभारत में मेरे भाई नहीं थे. वह ऑफ स्क्रीन भी थे. हमारे पिता दोस्त थे और परिवार एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थें. वह कैंसर से सालों से लड़ रहा था. वह एक बार ठीक हो गए थे. लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले साल यह रिलैप्स्ड हो गया और उन्हें ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा. और आज मैंने अपने भाई को खो दिया. 

दिवंगत एक्टर संग अपने बॉन्ड को शेयर करते हुए एक्टर ने कहा, महाभारत की मेकिंग के दौरान हमारी दोस्ती गहरी हो गई. वह मुझे पुनीतोस कहता था और मैं उन्हें पिंक्स कहकर पुकारता था. मैं उनसे दो दिन पहले घर पर मिला था. मैं सदमे में हुईं और मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है. मैं उनके साथ बिताए अच्छे पलों के बारे में भी बात नहीं कर पा रहा. उनके बेटे निकितन मेरे सामने बड़े हुए हैं. 

गौरतलब है कि पंकज धीर बॉलीवुड और टीवी की दुनिया का जाना नाम हैं. वह महाभारत के अलावा चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, युग और बड़ो बहू जैसे सीरियल में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा, सड़क, सोल्जर, बादशाह और टार्जन द वंडर कार जैसी फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग रोल में देखा गया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Puneet Issar, Mahabharat, Pankaj Dheer, Pankaj Dheer Death, Puneet Issar Brother
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com