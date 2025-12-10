सलमान खान ने माना उनके लॉन्च किए ज्यादातर एक्टर रहे फ्लॉप, यूं बनाया अपना मजाक

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग 2026 यानी ISPL के लॉन्च इवेंट में पहुंचे, जहां उनकी टीम माझी मुंबई सुर्खियों में रही. सलमान जैसे ही मीडिया से बातचीत के लिए आगे आए, उनका स्पोर्टी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस कमेंट कर रहे हैं कि भाईजान हर फील्ड में फिट बैठते हैं.

Reporter - Sir Aap Kis Tarah Aapni Team Ko Motivate Kare Ghe ?



Bhaijaan - Meri Team Already Motivated Hai.



Reporter - Sir Aap ISPL Main Bhi Kuch New Talent Ko Introduce Kare Ghe?



Bhaijaan - Jaise Film Industry Main Introduce Kiye Hai Hope Waisa Kuch Na Ho ????

टीम मोटिवेशन पर सलमान का मजेदार जवाब

एक्स पर Filmy_Duniya नाम से बने हैंडल पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में सलमान खान मीडिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं. X पर शेयर हुए वीडियो में सलमान से जब यंग क्रिकेट टैलेंट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ISPL उन खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका है जो सड़कों पर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते हैं. इसी बीच एक रिपोर्टर ने पूछा- 'आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं?सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया...'मेरी टीम तो पहले से ही मोटिवेटेड है'. इसके बाद जब नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने की बात आई, तो उन्होंने मजाक में कहा...'जैसे फिल्मों में इंट्रोड्यूस करता हूं, उम्मीद है यहां ऐसा न हो.' इस जवाब पर सब हंस पड़े.

ISPL में भिड़ेंगी आठ टीमें

ISPL 2026 में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें से एक सलमान खान की माझी मुंबई भी है. लीग 9 जनवरी से 6 फरवरी तक सूरत के लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेली जाएगी. टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वालों के लिए यह टूर्नामेंट बड़े सपने पूरे करने का सुनहरा मौका साबित होगा.

वर्क फ्रंट पर भी सलमान तैयार

क्रिकेट के साथ सलमान फिल्मों में भी धमाका करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में उन्होंने बिग बॉस-19 का सीजन खत्म किया. अब उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान 2026 की ईद पर रिलीज होगी, जिसमें वे एक आर्मी ऑफिसर के रोल में दिखेंगे. साथ ही किक 2, दबंग 4 और बजरंगी भाईजान 2 जैसी मचअवेटेड फिल्मों की भी तैयारी चल रही है.