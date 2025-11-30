बिग बॉस के वीकेंड का वार के लिए कैसे होती है तैयारी, हर हफ्ते भेजे जाते हैं डिजाइनर कपड़े! देखें वीडियो

बिग बॉस में वीकएंड का वार एक ऐसा एपिसोड होता है जिस पर पूरे हफ्ते केवल कंटेस्टेंट ही नहीं दर्शकों की भी नजर रहती है. यही वजह है कि सभी का ध्यान रहता है कि इस स्पेशल एपिसोड के लिए सभी बेस्ट लगें और उनका लुक एक दम परफेक्ट हो. इस सीजन की बात करें तो तान्या मित्तल एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने ना केवल वीकएंड का वार बल्कि हर एक एपिसोड में अपने लुक का खास खयाल रखा है और एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जब वो टीवी सीरियल वाली बहू की तरह साड़ी में गहनों से लदी ना नजर आई हों. अब सोचिए वीकएंड का वार के लिए वो कितनी तैयारी करती होंगी.

वीकएंड की तैयारी का वीडियो वायरल

यूं तो बिग बॉस के घर में कुछ भी छिपा नहीं रहता लेकिन फिर भी कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो टीवी पर नहीं आते. हमें यकीन है कि जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह आपने नहीं ही देखा होगा. इस वीडियो में आप देखेंगे कि तान्या कपड़ों से भरे तीन बॉक्स लिए गार्डन में हैं और फरहाना से डिस्कस कर रही हैं कि इनमें से कौनसा बेस्ट रहेगा. तान्या ब्लू या शायद पर्पल शेड का एक लहंगा ट्राय करते दिख रही हैं. इसके अलावा बॉक्स में रेड और पिंक कई दूसरे लहंगे भी दिख रहे हैं.

इतने में घंटी बजती है अशनूर स्टोर रूम की तरफ जाती हैं और फिर तान्या आवाज देती हैं कि अशनूर मेरा कोई बॉक्स हो तो बताना मेरी जूलरी अभी नहीं आई है. मतलब आप समझ सकते हैं कि इस एक एपिसोड को खास बनाने के लिए मेकर्स से लेकर कंटेस्टेंट और उनके डिजाइनर और टीम तक कितनी मेहनत करती है.