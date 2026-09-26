रीति तिवारी के स्ट्रगल के दावों पर पंजाबी सिंगर एकम बावा का रिएक्शन, कहा- इतना झूठ कौन बोलता है

भोजपुरी अभिनेता और नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों 'बिग बॉस-20' में साथी प्रतिभागियों उदिति और काजी तौकीर के साथ बहस के दौरान आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल और कम पॉकेट मनी मिलने को लेकर दिए बयान के कारण आलोचना का सामना कर रही हैं. इस बीच रीति पर पंजाबी गायक एकम बावा ने उनके बयानों को गलत बताया है. एकम बावा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वे रिति को करीब से जानते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस लड़की के बैग और गाड़ियां इतनी महंगी हैं, वह भला इतने कम पैसों में अपना खर्च कैसे चला सकती है.

एकम बावा का वीडियो

वीडियो में एकम बावा कहते हैं, "हाल ही में रीति तिवारी ने बिग बॉस में बोला था कि उन्हें हर माह पॉकेट मनी के तौर पर 25,000 रुपये मिलते रहे हैं. मैं 2020 से लेकर 2025 तक रिति तिवारी के घर पर रहता था. रिति की मां और मैं 2020 से लेकर 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे, फिर 2022 में हमारी मेरी शादी हो गई. रिति तिवारी का मैं, आप सभी को सच बताता हूं कि उनके पास 4 से 5 लाख रुपये तक के हैंडबैग है, रेंज रोवर से लेकर बड़े बड़े ब्रांड की गाड़ियां हैं. इन गाड़ियों में तो डीजल ही 2 से लेकर 3 हजार तक का पड़ता है. इसके साथ ही, इनकी स्पोर्ट्स कंपनी भी है, जिसका टर्नओवर बहुत कमाल का होता है और कई क्रिकेटर्स उससे जुड़े हैं, तो उसका रुपए कहां जाएगा और फिर मुंबई में कई फ्लैट्स हैं."

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एकम बावा ने रिति तिवारी को समझाते हुए कहा कि वे लोगों को झूठ बोलना बंद करें. उन्होंने कहा, "रिति तिवारी लोगों को पागल बनाना बंद कीजिए और बिग बॉस में जाकर लोगों को गालिया भी न दें." गायक ने रिति तिवारी की मां रानी के बारे में बताते हुए कहा, "रिति तिवारी की मां के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है. उन्होंने मेरे साथ जो किया है, वैसा भगवान किसी के साथ न करें. मैं सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आता हूं और न ही इतनी वीडियो बनाता हूं, चाहें तो हमारे दर्शक मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं. हालांकि, कभी कभी बनाकर डाल देता हूं. मैं बस काम से मतलब रखता हूं. अब तो कई चीजों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन झूठ नहीं पसंद है और इतना झूठ कौन बोलता है."

एकम बावा ने रिति तिवारी के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर भी कहा, "आप शो में काजी को गाली दे रही हैं, तो ऐसे में गुस्सा आना जाहिर है. तो मैं रिति तिवारी से विनती करता हूं कि सही से चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी. मैं आपके साथ 6 साल रहा हूं, तो मुझे तो आपके बारे में न जाने कितनी बातें पता है. आपको हाथ जोड़कर विनती है कि झूठ नहीं बोलो. असलियत में जिए और लोगों को गुमराह करना बंद करें."

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