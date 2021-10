Palak Tiwari ने जन्मदिन पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, देख फैन्स ने खास अंदाज में की तारीफ

पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Birthday incoming'. पलक ने कुल चार सेल्फी शेयर की है. वहीं उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन प्रिंटेड ड्रेस पहनी हुई हैं और उनके बाल खुले हुए हैं. तस्वीरों में उनके खुले हुए बाल उनके चेहरे पर आते नजर आ रहे हैं, जो उन्हें और भी हॉट बना रहा है. इसी के साथ फैन्स भी कमेंट कर पलक को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. उनके एक फैन ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा है 'So beautifull', तो किसी ने लिखा है 'Your queenly smiles are what my eyes have been longing to see'.

बता दें, पलक तिवारी (Palak Tiwari) जल्द ही फिल्म 'रोजी- द सैफ्रॉन चैप्टर' से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है. जिसे विशाल मिश्रा ने निर्देशित किया है, जबकि विवेक ओबेरॉय, प्रेरणा वी अरोड़ा ने प्रोड्यूस किया है. पलक तिवारी के साथ-साथ विवेक ओबेरॉय भी इस फिल्म में नजर आने वाले है.