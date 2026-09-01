नेपाल-चीन बॉर्डर पर फंसी एक्ट्रेस मानसी पारेख पहुंचीं घर, एयरपोर्ट पर पति और बेटी से लिपटकर रोईं, बोलीं-सफर किसी युद्ध से कम नहीं था

टीवी एक्ट्रेस मानसी पारेख चीन और नेपाल से होते हुए मुंबई लौट आई हैं. उनकी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान अचानक आई बाढ़ ने सब कुछ रोक दिया था. चीन के न्यालम शहर और बाद में नेपाल बॉर्डर पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण फंसी मानसी पारेख ने नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने के अपने एक्सपीरियंस को "युद्ध जीतने जैसा" बताया. मानसी सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन की कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत चीन गई थीं. एयरपोर्ट पर मानसी के पहुंचने का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है. क्लिप में उन्हें अपने पति, सिंगर पार्थिव गोहिल और अपनी बेटी निर्वी से मिलते हुए देखा जा सकता है. जहां उनका परिवार गले में माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा है वहीं उनसे मिलकर उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं. मानसी ने मुंबई वापसी की अपनी यात्रा को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया.
उन्होंने पहली पोस्ट में लिखा, "इतने सारे प्यार, मैसेज, कॉल और दुआओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद... पिछले 3-4 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे और चीन से निकलकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना किसी युद्ध को जीतने जैसा लगा. चीन के न्यालम शहर में जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से हमें अपनी बस में 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर हम सड़क के रास्ते चीन से बाहर निकल पाए."
मानसी ने लिखा कि उन्हें भूस्खलन वाली जगह से पैदल गुजरना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ बसें इंतजार कर रही थीं. उन्होंने आगे कहा, "फिर 4 मील की लंबी बस यात्रा के बाद हम नेपाल बॉर्डर पहुंचे, जहां एक और भूस्खलन हुआ था. हमें वहां से पैदल गुजरना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ इंतजार कर रही बसों तक पहुंचने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था."
तीसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "और फिर काठमांडू तक का सफर हमारी जिंदगी का सबसे ऊबड़-खाबड़ बस सफर था, जो 4 घंटे का था. लेकिन यह सब सार्थक था क्योंकि इसका मतलब था मुंबई लौटना, अपने परिवार के पास आना और अपनी बेटी को चूम पाना."
नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद, मानसी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, "जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन जो हुआ है वह सचमुच दिल तोड़ने वाला है. हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं. भगवान की कृपा से, हम चीन में सुरक्षित हैं, और ईशा फाउंडेशन हमें घर वापस लाने के साथ-साथ बाढ़ में फंसे लोगों को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा है. कृपया सभी की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहें @sadhguru."
नेपाल में अचानक आई बाढ़
नेपाल तिब्बत से लगी अपनी सीमा के पास भयानक बाढ़ की चपेट में है जिसमें अब तक लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं. बुधवार (26 अगस्त) को तिब्बत से सटे रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी में ग्लेशियर टूटने से अचानक जबरदस्त बाढ़ आ गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. नेपाल और तिब्बत में अब तक कम से कम 792 शव मिल चुके हैं, जबकि 2,500 से ज्यादा लोगों का अभी भी कोई पता नहीं है, जिनमें 275 भारतीय भी शामिल हैं.
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