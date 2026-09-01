Mirzapur The Movie की एडवांस बुकिंग शुरू, 1800 में बिक रही टिकट, पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

'मिर्जापुर: द मूवी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और अलग-अलग शहरों में टिकट की कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. नोएडा में टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा हैं. प्रीमियम शो के लिए टिकट की कीमत 1,800 से शुरू हो रही है. फिल्म की कीमतें शहरों और सिनेमाघरों के हिसाब से अलग-अलग हैं जिससे दर्शकों के पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. मुंबई और कई दूसरे शहरों में रेगुलर शो के टिकट 149 से 500 के बीच हैं. हालांकि, नोएडा में दर्शकों को काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.

'बुकमाईशो' पर नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में नाइट शो के टिकट की कीमत 1800 रुपये बताई गई है. 'वेव सिनेमा' में टिकट की कीमत लगभग 1500 रुपये है, जबकि 'आरक्यूब मोनाड मॉल' नाइट शो के टिकट 1050 में बेच रहा है. ट्रेड वेबसाइट 'सैकनिल्क' का अंदाजा है कि 'मिर्जापुर: द मूवी' पहले दिन भारत में 15-20 करोड़ की नेट कमाई के साथ ओपनिंग कर सकती है. उनके अनुमान के मुताबिक अगर एडवांस बुकिंग का रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा तो फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है, जबकि धीमी रफ्तार रहने पर ओपनिंग 13-15 करोड़ के आसपास हो सकती है.

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बिहार में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान अली फजल ने बताया कि फिल्म देखने से पहले फैंस को 'मिर्जापुर' के तीनों सीजन देखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी समझने के लिए दर्शकों को सिर्फ सीजन 1 के शुरुआती छह एपिसोड देखने होंगे.

उन्होंने कहा, "हर किसी को घर जाकर सीजन 1 देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ एपिसोड 6 तक. एपिसोड 6 से ही फिल्म की कहानी शुरू होती है और आगे बढ़ती है." फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें अभद्र भाषा और इंटीमेट सीन्स में बदलाव समेत कई सुधार करने का सुझाव दिया गया है. यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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