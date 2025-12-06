विज्ञापन

बिग बॉस 19 से बाहर आते ही लेस्बियन कमेंट पर मालती चाहर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- लेस्बियन कोई गाली नहीं...

बिग बॉस 19 के फिनाल वीक में मालती चाहर इविक्ट हो गई हैं, जिसके बाद उन्होंने कुनिका सदानंद द्वारा किए गए लेस्बियन कमेंट पर रिएक्शन दिया है.

बिग बॉस 19 से बाहर हो गई हैं मालती चाहर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें एक दिन बाकी है. इसमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे फिनाले में पहुंच गए हैं. जबकि मालती चाहर फिनाले वीक के मिड वीक इविक्शन पर इविक्ट हो गई हैं. शो में उनकी जर्नी काफी उतार चढ़ाव भरी रही. जहां वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रुप में एंट्री करने के बाद उनकी खूब लड़ाइयां देखने को मिली. जबकि उन पर लेस्बियन होने का कमेंट कुनिका सदानंद ने किया. वहीं अब बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद मालती चाहर ने लेस्बियन होने के कमेंट पर रिएक्शन दिया है.

मालती चाहर ने बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद क्या कहा

विरल भयानी के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए वीडियो में मालती चाहर से उनके लेस्बियन होने पर पूछा गया, जो कि कुनिका सदानंद ने उनपर कमेंट किया था. वहीं आगे कहा गया कि वीकेंड का वार पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद आप काफी नाराज हुई थीं. लेकिन कुनिका सदानंद जब इविक्ट हुईं तो तब उन्होंने आपको सॉरी बोला. तब आपने उन्हें गले लगाया.

कुनिका सदानंद के कमेंट पर बोलीं मालती चाहर

इस पर मालती चाहर कहती हैं, वह नॉर्मल गले लगाना था. उनके साथ मेरा ज्यादा कनेक्शन नहीं बना था. मुझे बाद में पता चला कि ये बाहर बहुत चला था. वीकेंड का वार में भी यह बोला. लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लगा कि इतना चल रहा है बाहर. तब मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है. लेकिन मुझे लगा कि एक बार मेरे से पूछ लेते कि मैं लेस्बियन हूं या नहीं. मैं इस बात को लेकर सीधा थी.

लेस्बियन होने पर मालती चाहर ने तोड़ी चुप्पी

आगे वह कहती हैं, वहां फरहाना लगी पड़ी थी कि उसे लड़की पसंद है.. अरे एक बार मुझसे पूछ तो लो मुझे क्या पसंद है. तुम लोग लेस्बियन को गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हो. वहीं बाहर सोशल मीडिया पर चल रहा था. मतलब लड़कों से बातें कर रही हूं तो भी बन रही हैं. लड़कियों से बात कर रही हूं तब भी बन रहे हैं. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात करूं जानवर तो हैं नहीं. वहां पर एक पेड़ था शायद मैं तान्या बन जाती जाते जाते. खैर वो नहीं हो सकता.

