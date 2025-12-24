शूरा खान ने एनिवर्सरी पर अरबाज खान को किया विश, लिखा- तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी उथल-पुथल भरी

विज्ञापन

शूरा खान ने कहा है कि अरबाज खान के साथ उनकी ज़िंदगी उनकी 'पसंदीदा है और उथल-पुथल' से भरी हुई है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी शादी की एनिवर्सरी विश की. शादी के दो साल पूरे होने पर शूरा ने सोशल मीडिया पर अरबाज के कई मज़ेदार वीडियो शेयर किए, जिसमें वे अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालते हुए और अलग-अलग मौकों पर कई बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने दिल से लिखे नोट के साथ अपने पति को विश किया, जिसमें लिखा था, "जब मैं कहती हूं कि कभी कोई डल पल नहीं, तो मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रही...! एक साल। अनगिनत वीडियो. कभी न खत्म होने वाली हंसी. तुम्हारे साथ ज़िंदगी मेरी पसंदीदा तरह की उथल-पुथल है. मेरे हमेशा के एंटरटेनर और हमेशा के प्यार को हैप्पी एनिवर्सरी.

अगर रिपोर्ट्स की मानें, तो अरबाज़ और शूरा पहली बार फ़िल्म "पटना शुक्ला" के सेट पर मिले थे, जहां शूरा लीडिंग लेडी रवीना टंडन की मेकअप आर्टिस्ट थीं. जैसे ही दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़े, कपल ने आखिरकार दिसंबर 2023 में मुंबई में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर ली. इस साल 5 अक्टूबर को इस लवबर्ड्स के घर एक बच्ची का जन्म हुआ. अरबाज़ और शूरा ने अपनी बेटी का नाम सिपारा खान रखा. अपनी बच्ची का नाम बताते हुए कपल ने एक जॉइंट सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, जिसका कैप्शन था, "अल्हम्दुलिल्लाह", साथ में एक रेड हार्ट इमोजी भी था.

बता दें कि अरबाज़ ने पहले एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से शादी की थी, जिनसे उनका एक 22 साल का बेटा अरहान खान है. कुछ दिन पहले, अरबाज़ और शूरा ने सोशल मीडिया पर अपनी न्यूबोर्न बेटी की पहली झलक दिखाई थी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नन्ही सी बच्ची के छोटे पैरों और हाथों की कुछ प्यारी तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा, “सबसे छोटे हाथ और पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा सिपाराखान.”

