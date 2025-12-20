विज्ञापन

अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फार्च्यून' का मजेदार प्रोमो आउट, देखें मालिक को कैसे धोखा देकर अपने नाम की प्रॉपर्टी

बॉलीवुड के बड़े सितारे पहले भी टीवी की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं. अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, शाहरुख और आमिर खान तक कई दिग्गज टीवी शोज को होस्ट कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम जुड़ने जा रहा है.

अक्षय कुमार के व्हील ऑफ फार्च्यून का प्रोमो आउट
बॉलीवुड के बड़े सितारे पहले भी टीवी की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं. अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान, शाहरुख और आमिर खान तक कई दिग्गज टीवी शोज को होस्ट कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में एक और सुपरस्टार का नाम जुड़ने जा रहा है. अक्षय कुमार जल्द ही छोटे पर्दे पर बतौर होस्ट नजर आने वाले हैं. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया साल 2026 में टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में दुनिया के सबसे मशहूर गेम शोज में शामिल ‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को भारतीय दर्शकों के लिए लॉन्च किया जा रहा है. इस शो की कमान अक्षय कुमार संभालेंगे. हाल ही में इसका एक दिलचस्प प्रोमो सामने आया है, जिसे अक्षय कुमार ने खुद अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर शेयर किया है.

‘व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को ग्लोबल लेवल पर जबरदस्त पहचान हासिल है. इसे अमेरिकी टीवी इतिहास के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एंटरटेनमेंट शोज में गिना जाता है. यह शो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लोकप्रिय टीवी गेम शो के रूप में दर्ज है और इसे कई प्रतिष्ठित एमी अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं. भारत में इसका प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ-साथ सोनी लिव पर भी किया जाएगा.

अक्षय कुमार ने इस शो को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह इतने लोकप्रिय इंटरनेशनल फॉर्मेट को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद उत्साहित हैं. उनके मुताबिक, इस शो की खास बात इसकी मल्टी-जनरेशन अपील है, जो हर उम्र के दर्शकों को जोड़ने की क्षमता रखती है. अक्षय ने भरोसा जताया कि भारतीय दर्शक इसकी सादगी, रोमांच और इंटरएक्टिव अंदाज से तुरंत कनेक्ट करेंगे.

करीब पांच दशक पुराना यह गेम शो पहली बार 1975 में ऑन एयर हुआ था. आज तक इसके 60 से ज्यादा देशों में अलग-अलग वर्जन बनाए जा चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शो को अब तक 8 एमी अवॉर्ड मिल चुके हैं. शो का फॉर्मेट काफी सरल लेकिन दिलचस्प है, जहां खिलाड़ी व्हील घुमाते हैं और शब्दों या फ्रेज से जुड़े पजल्स को सॉल्व कर इनाम जीतते हैं.

