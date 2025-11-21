धक-धक गर्ल से कातिल हसीना बनीं माधुरी दीक्षित, मिसेज देशपांडे का टीजर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

वो रहस्यमयी है, खूबसूरत है, सच्ची भी…और एक कातिल भी! वह हैं मिसेज देशपांडे, जिनके भीतर कई अनकहे राज छिपे हैं. जियोहॉटस्टार ने अपनी बहुप्रतीक्षित थ्रिलर सीरीज की रिलीज डेट घोषित कर दी है, जिसमें माधुरी दीक्षित मिसेज देशपांडे की मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी. बॉलीवुड की धक-धक गर्ल इस बार ग्लैमर से हटकर 19 दिसंबर 2025 को एक बिल्कुल नए और अनदेखे अंदाज में पर्दे पर उतरने वाली हैं. इसका शानदार टीजर दर्शकों को मिसेज देशपांडे की दुनिया की एक विचलित करने वाली झलक देता है, जहां माधुरी दीक्षित एक सादे, बिना मेकअप वाले लुक में बड़ी ही शांति के साथ सब्जियां काट रही हैं, जबकि रेडियो बुलेटिन एक सीरियल किलर के फरार होने की चर्चा कर रहा है.

नागेश कुकूनूर द्वारा निर्देशित यह सीरीज धैर्य और सटीकता से टेंशन क्रिएट करती है. यह एक ऐसी कहानी रचती है जो समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है. एप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा कुकूनूर मूवीज के सहयोग से निर्मित यह शो मूल फ्रेंच थ्रिलर 'ला मांटे' से रूपांतरित किया गया है, जिसका निर्माण जीन नैनक्रिक ने किया था. इसमें सिद्धार्थ चंदेकर और प्रियांशु चटर्जी भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे.



डायरेक्‍टर नागेश कुकूनूर ने कहा, “मिसेज देशपांडे मेरे लिए एक बेहद दिलचस्प और सुखद अनुभव रहा है. जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो टाइटल रोल के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ माधुरी दीक्षित का ही नाम आया. इस मुश्किल और परतदार किरदार को उन्होंने निभाया. यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है. उनका बिना मेकअप वाला लुक तो सिर्फ शुरुआत है. उनका चरित्र दर्शकों को हर पल उनकी चमकदार मुस्कान के पीछे छिपे रहस्यों पर सोचने पर मजबूर करेगा. यह रोल उनके करियर के लिए एक बिल्कुल अलग और बड़ा बदलाव है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि दर्शक उनके अभिनय को देखकर हैरान रह जाएंगे".



माधुरी दीक्षित ने कहा, "मिसेज देशपांडे मेरे द्वारा अब तक निभाए गए किसी भी किरदार से एकदम अलग है. यह एकदम रॉ और बिना फिल्टर का है और इसमें कोई ग्‍लैमर नहीं है जिसे दर्शक आमतौर पर मुझसे जोड़ते हैं. यह मेरी अब तक की सबसे जटिल भूमिका है. आप लगातार महसूस करते हैं कि आप उन्हें जानते हैं, जब तक कि आप न जानें. इतने सारे ग्रे शेड्स वाले किरदार को निभाना उत्साहजनक और तनावपूर्ण दोनों रहा है. मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक मेरा यह रोमांचक और नया रूप देखें".



‘मिसेज देशपांडे' पहचान और छिपे सच की एक रोमांचक कहानी है. यह एक ऐसी महिला की जिंदगी को खोलती है, जो ऊपर से बिल्कुल साधारण दिखती है, लेकिन जिसकी खामोशी के पीछे कहीं ज़्यादा खतरनाक और बेचैन करने वाले राज छिपे हैं. जब खामोशी एक कहानी बन जाए, तो नजरें हटाना नामुमकिन हो जाता है. देखिए मिसेज देशपांडे, 19 दिसंबर 2025 को सिर्फ जियोहॉटस्‍टार पर.