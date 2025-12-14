विज्ञापन

बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे से नाराज थीं मालती चाहर, बोलीं- मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा एक ही दोस्त है

Malti Chahar was upset with Pranit More in Bigg Boss 19 : मालती चाहर ने प्रणीत मोरे से नाराजगी पर कहा- मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा एक ही दोस्त है और वह स्टैंड नहीं ले रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
बिग बॉस 19 में प्रणीत मोरे से नाराज थीं मालती चाहर, बोलीं- मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा एक ही दोस्त है
प्रणीत मोरे के बारे में बोलीं मालती चाहर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 का फिनाले हो चुका है, जिसके बाद सभी एक्स कंटेस्टेंट एक-दूसरे के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच प्रणीत मोरे को लेकर अपनी नाराजगी मालती चाहर ने जाहिर की है. विरल भयानी के इंस्टाग्राम पेज पर मालती चाहर का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि वह प्रणीत की तरफ भाई दीपक चाहर के आने के बाद से नाराज क्यों थीं, जिस पर मालती चाहर ने अपना रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मालती चाहर टॉप 6 में पहुंची थीं. लेकिन वह ग्रैंड फिनाले से पहले ही इविक्ट हो गई थीं, जिसके चलते फैंस भी काफी हैरान नजर आए थे. 

इसका जवाब देते हुए मालती चाहर कहती हैं, भाई के बाद नहीं हुआ था ये जब शहबाज ने बद्तमीजी करना शुरू कर दिया था अमाल के लिए तो वीकेंड के वार पर बोला था कि इसमें फरहाना और प्रणीत का भी हाथ है. तो फिर मुझे याद आया कि इसने भी एक दो बार कमेंट किया. घर में सब कोई चीज बोलते थे हर किसी के लिए. तो मैंने उसे मना किया कि तू जो भी बोलेगा मेरे बारे में मत बात करना क्योंकि मैं गुस्सा हूं. 

आगे वह कहती हैं, प्लस जो लिविंग एरिया में सोफे पर बैठने की जगह वहां स्टैंडिग लेता था वहां पर. तो मेरे को था कि एक ही दोस्त है मेरा और वो भी स्टैंड नहीं ले रहा है. तो मैं उसकी वजह से नाराज थी भाई की वजह से नहीं. वो तो बाद में नोटिस कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरा एक ही दोस्त है और वह स्टैंड नहीं ले रहा है. 

गौरतलब है कि बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बने हैं. जबकि फरहाना भट्ट रनरअप रही हैं. वहीं प्रणीत मोरे दूसरे रनरअप रहे. तीसरीं रनरअप तान्या मित्तल थीं. जबकि अमाल मलिक टॉप 5 में से इविक्ट होने वाले पहले कंटेस्टेंट थे. जबकि मालती चाहर ग्रैंड फिनाले से पहले टॉप 6 में पहुंचकर आउट हो गई थीं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Bigg Boss 19, Pranit More,   Malti Chahar, Malti Chahar On Pranit More
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com