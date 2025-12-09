Bigg Boss 19: एक दूसरे को चाहने लगे थे प्रणित मोरे और मालती चहर! बाहर आते ही प्रणित ने बताई दिल की बात

बिग बॉस 19 के घर में प्रणित मोरे और मालती चाहर की नजदीकियां देखकर दर्शकों को लगा कि दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है. शो के दौरान कई बार ऐसा लगा कि ये दोस्ती रोमांस में बदल सकती है. लेकिन अब शो खत्म होने के बाद प्रणित ने साफ कर दिया है कि उनके और मालती के बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था.

प्रणित मोरे ने कहा, “मेरे तरफ से सिर्फ दोस्ती थी, उनके तरफ से भी सिर्फ दोस्ती थी. हां, आखिरी दिनों में हमारा एक झगड़ा हो गया था. मैंने माफी भी मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही वो बाहर हो गईं. इसलिए थोड़ा सा कड़वाहट रह गई थी. अब जब हम मिले तो बातचीत हुई और चीजें बेहतर हो गई हैं. अभी भी दोस्त हैं, तो उम्मीद है कि और बात करेंगे तो सब साफ हो जाएगा.”

प्रणित ने यह भी बताया कि गौरव खन्ना की जीत से वो बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, “मैं और गौरव भाई हमेशा कहते थे कि हम टॉप-2 में होंगे और लाइट बंद करके घर जाएंगे. मैं टॉप-3 तक पहुंच गया, अपनी जर्नी से मैं खुश हूं. जब बाहर हुआ तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन गौरव भाई की जीत देखकर लगा जैसे मैं ही जीत गया. मैं चाहता था कि ट्रॉफी किसी ऐसे शख्स को मिले जो लोगों को इंस्पायर करे, और गौरव भाई बिल्कुल वैसे ही हैं.”

प्रणित के भाई ने भी उनकी जर्नी पर बात की और बताया कि उनके लिए सबसे यादगार पल वो थे जब प्रणित ने घर में अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, खासकर अमाल मलिक और बसीर अली से हुए झगड़े में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी. इस तरह प्रणित ने साफ कर दिया कि मालती चाहर के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक था, उससे आगे कुछ नहीं.