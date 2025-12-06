विज्ञापन

बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद मालती चाहर ने बताया किसे सबसे ज्यादा मिस करेंगी. वहीं उन्होंने तान्या मित्तल के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बात की.

बिग बॉस 19 में जिस कंटेस्टेंट संग दिखी मालती चाहर की दोस्ती, उसी को बोलीं- मैंने उन्हें कभी दोस्त नहीं माना...
मालती चाहर ने तान्या मित्तल संग दोस्ती पर दिया रिएक्शन
'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ गया है. पूरे सीजन लड़ाई, दोस्ती और फिनाले पहुंचने तक बिग बॉस के घर में काफी कुछ देखने को मिला. बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में 'मालती चाहर' टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट से बाहर हो गई. मालती ने बताया, “बिग बॉस देश के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में एक है. मुझे पहले भी कई बार ऑफर आए थे, लेकिन लगातार झगड़ों से डर लगता था. इस बार मैंने सोचा कि सिर्फ झगड़े ही नहीं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हूं. मैं राइटर-डायरेक्टर हूं, इसलिए घर में कविताएं लिखीं और सुनाईं. मकसद सिर्फ यही था कि लोग मुझे जानें और प्यार दें, जो मुझे भरपूर मिला.”

बिग बॉस में अपने बिहेवियर पर बोलीं मालती चाहर

'बिग बॉस' के घर से आने के बाद उन्होंने आईएएनएस से बातचीत की और शो के अंदर की कई अनकही बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि इस शो के जरिए मेरा मकसद था कि लोगों के दिलों में पहचान बनाऊं और उनका प्यार हासिल करूं. शुरुआत में आक्रामक दिखने के सवाल पर मालती ने कहा, "शो में जाने से पहले मैं शो को बाहर से देखकर आई थी, जिस वजह से मैं कई चीजें पहले से ही जानती थी और लोगों से मेरी बहस भी हुई थी. फिर धीरे-धीरे रिश्ते बनने लगे, लोगों से जुड़ाव महसूस होने लगा.

प्रणीत मोरे के साथ बॉन्डिंग पर आया मालती का रिएक्शन

उन्होंने आगे कहा, "जब लोगों से जुड़ाव महसूस होता है, तो कभी-कभी किसी की बात बुरी लगती है, और आप इंसान हैं, तो बदलते हैं." प्रणीत के साथ बॉन्डिंग पर मालती ने कहा, "वह सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था. शो में जब मैं ठीक नहीं होती थी, तो वह मेरी मदद करता था, और मैं उसके लिए खाना बनाती थी. हम दोनों मजाक करते थे और अपनी बातें शेयर करते थे. हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी; उससे आगे कुछ भी नहीं है."

मालती चाहर ने बताई अपनी सेक्सुएलिटी

शो के दौरान कुनिका सदानंद ने मालती की सेक्सुएलिटी पर सवाल उठाए थे, और उन्हें 'लेस्बियन' कह दिया. हालांकि, बाद में मालती के भाई दीपक ने भी इस पर बात की थी. इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए मालती ने कहा, "मुझे लोगों की बातों का कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था, लेकिन बार-बार माफी मांगने वाली बात झूठी लग रही थी. हां, मेरे परिवार को बहुत दुख हुआ. वे रातभर सो नहीं पाए थे. अगर मैं लेस्बियन होती तो खुलकर कहती, लेकिन मैं स्ट्रेट हूं."

तान्या मित्तल संग दोस्ती का मालती चाहर ने बताया सच

उन्होंने आगे तान्या और अपनी दोस्ती को लेकर कहा, "मैंने उन्हें कभी दोस्त नहीं माना है. बस हमने साथ में एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया था." फाइनल में किसे देखना चाहेंगी? मालती ने कहा, "कोई फेवरेट नहीं, पांचों बराबर हैं. जनता जिसे चुनेगी, वही जीतेगा." शो से बाहर आने के बाद क्या मिस करेंगी? मालती ने हंसते हुए कहा, "फोन न होने की शांति मिस करूंगी, बाकी कुछ नहीं. दर्शकों का प्यार मेरे साथ है."

मालती ने आखिरी में फैंस को धन्यवाद कहते हुए कहा, "मेरे फैंस को दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब कोई नहीं था, तो वे मेरे साथ थे, और मेरे परिवार के लिए भी आपका प्यार बहुत सहारा बना. आपने मुझे जैसी हूं, वैसे स्वीकार किया. यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है."

Malti Chahar, Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Episode, Malti Chahar Friendship
