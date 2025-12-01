विज्ञापन

बिग बॉस 19 के टॉप 5 बनें ये कंटेस्टेंट, ग्रैंड फिनाले से पहले मिड वीक इविक्शन में कटा पत्ता

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से पहले मालती चाहर बिग बॉस तक के मुताबिक इविक्ट हो गई हैं.

बिग बॉस 19 के टॉप 5 बनें ये कंटेस्टेंट, ग्रैंड फिनाले से पहले मिड वीक इविक्शन में कटा पत्ता
मालती चाहर बिग बॉस 19 के टॉप 5 से पहले हुईं इविक्ट
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और 7 दिसंबर को होने वाला ग्रैंड फिनाले पहले से ही विवादों में घिर गया. लेटेस्ट प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. शो में दर्शकों ने नोटिस किया कि फिनाले के प्रोमो में मालती चाहर नहीं हैं. हालांकि मेकर्स ने कुछ देर में ही इस गलती को ठीक कर दिया. लेकिन अब बिग बॉस 19 के लेटेस्ट अपडेट देने वाले एक्स पेज ने जानकारी दी है कि बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले मिड वीक इविक्शन में मालती चाहर इविक्ट हो गई हैं. इसके साथ ही सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं. 

बिग बॉस 19 के टॉप 5 बनें ये कंटेस्टेंट 

बिग बॉस अपडेट देने वाले पॉपुलर हैंडल @BiggBoss_Tak ने एक ट्वीट में बताया कि मालती चाहर के इविक्शन के बाद गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट टॉप 5 कंटेस्टेंट बन गए हैं और फिनाले की ओर बढ़ चुके हैं. 

मेकर्स ने पहले की थी बड़ी गलती

इससे पहले बिग बॉस तक ने मेकर्स द्वारा शेयर किए गए एक प्रोमो क्लिप शेयर की थी, जिसमें मालती चाहर नहीं थीं. हालांकि कुछ देर बाद नया प्रोमो डाला गया, जिसमें मालती चाहर नजर आईं. लेकिन डिलीट किए गए प्रोमो पर फैंस ने सवाल उठाया कि क्या शो के टॉप 5 पहले से तय हैं. अगर ऐसा है तो वोटिंग लाइन्स क्यों ओपन है. इसके बाद लिखा कि प्रोमो में मालती नहीं दिख रही है. इस ट्वीट में एक और लिंक लगी है. लेकिन उस पर क्लिक करने पर वो ओपन नहीं हो रही है. पर ये बिग बॉस का लीक्ड वीडियो बताया जा रहा है. जिसमें प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट नजर आए, लेकिन मालती चहर का एक भी शॉट नहीं था. फैंस भड़क उठे और चैनल पर सेट- जल्ट और बायस्ड के आरोप लगाने लगे.

फैन्स की नाराजगी

इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक फैन ने लिखा कि जब विनर फिक्स है तो इतना शो ऑफ क्यों करना. फिक्स्ड विनर है गौरव खन्ना. लेकिन ऑडियंस की विनह है फरहाना. एक और यूजर ने लिखा कि मेकर्स को शर्म आनी चाहिए. बायस्ड शो है, वोटिंग का ड्रामा हो रहा है. कुछ फैन्स वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर को असली विनर बता रहे हैं. कुछ यूजर्स का दावा है कि जानबूझ कर सारे कंटेस्टेंट को वीडियो में नहीं दिखाया गया ताकि हाइप क्रिएट हो सके. एक यूजर ने लिखा कि ये ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने की स्ट्रेटजी है. अब देखना ये होगा कि असल में बिग बॉस का विनर कौन बनता है. गौरव खन्ना, फहाना या मालती चहर.

