महाभारत से मिला फेम, परिवार में रहा क्लेश, बिग बॉस 19 में नजर आ सकती है ये कंट्रोवर्सी क्वीन- देखें 10 फोटो

बिग बॉस 19 का 24 अगस्त को होने वाला है. शो कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. सलमान खान के इस शो को लेकर कई नाम सामने आए. लेकिन जैसे जैसे दिन बीत करीब आ रहे हैं कंफर्म कंटेस्ट की लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें एक्टर्स से लेकर यूट्यूबर और इन्फ्लूएंसर्स शामिल हैं. लेकिन एक नाम जो चर्चा में रहा है उनके इस शो में हिस्सा लेने की बात कही जा रही है. यह और कोई नहीं महाभारत में कुंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शफक नाज हैं, जिनकी चर्चा हाल ही में परिवार विवाद को लेकर काफी सुनने को मिली है.

एक्टिंग की दुनिया से दूर रह रहीं एक्ट्रेस शफक नाज को बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट की गिनती में गिना जा रहा है. शफक अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

उनके महाभारत में कुंती के किरदार को भी दर्शकों ने सराहा था. वहीं शो में हिस्सा लेने को लेकर एक्ट्रेस ने खुलासा नहीं किया है. लेकिन फैंस काफी बेताब नजर आ रहे हैं.

जैसा कि आप जानते हैं शफक की बहन फलक नाज भी बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में हिस्सा ले चुकी हैं.

हालांकि वह दर्शकों का दिल जीतने में नाकामयाब साबित हुईं. लेकिन उनकी प्यार की चर्चा शो से बाहर आने तक काफी सुनने को मिली थी.

राजस्थान के कोटा में 7 फरवरी 1993 को जन्मी शफक नाज मेरठ में पली-बढ़ीं हैं और कम उम्र से ही एक्टिंग की तरफ बढ़ी हैं.

उनकी मां कहकशां नाज, बड़ी बहन फलक नाज और भाई शीजान खान भी टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. हालांकि परिवार के साथ शफक के रिश्ते खास अच्छे नहीं हैं, जिसका जिक्र फलक और शीजान कर चुके हैं.

शफक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में स्टार प्लस के धारावाहिक 'सपना बाबुल का...बिदाई' से की थी.

इसके बाद उन्होंने 'क्राइम पेट्रोल', 'अदालत', 'फियर फाइल्स', और 'तेरी मेरी लव स्टोरीज' जैसे शोज में छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं.

उन्हें असली पहचान 2013 में स्टार प्लस के 'महाभारत' से मिली, जिसमें उन्होंने कुंती का किरदार निभाया और वह घर-घर में मशहूर हो गईं.

इस रोल के लिए उन्हें इंडियन टेली अवॉर्ड में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए नॉमिनेशन बी मिला. 2014 में शफक ने सब टीवी के कॉमेडी-ड्रामा 'चिड़िया घर' में मयूरी गोमुख नारायण की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.

उन्होंने 2017 में फिल्म 'गेस्ट इन लंदन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने शेरी का किरदार निभाया. इसके अलावा, 2019 में वेब सीरीज 'हलाला' में उनकी भूमिका ने भी ध्यान खींचा. 2020 में वे 'कहत हनुमान जय श्री राम' में महारानी कौशल्या के किरदार में नजर आईं.