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Lock Upp 2: शिवांगी जोशी को रोता देख आपा खो बैठे हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा पर जमकर निकाली भड़ास

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. शो में टेलीविजन एक्टर हर्षद चोपड़ा अपनी को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा पर भड़क गए.

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Lock Upp 2: शिवांगी जोशी को रोता देख आपा खो बैठे हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा पर जमकर निकाली भड़ास
शिवांगी जोशी को रोता देख आपा खो बैठे हर्षद चोपड़ा
नई दिल्ली:

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किए जा रहे नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. शो में टेलीविजन एक्टर हर्षद चोपड़ा अपनी को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा पर भड़क गए, क्योंकि बहस के दौरान उन्होंने उनकी दोस्त शिवांगी जोशी को "चुड़ैल" कहा और कथित तौर पर गाली-गलौज की. 

हालिया एपिसोड में श्रेया के स्नैक्स खाने की गुजारिश के बाद बहस शुरू हो गई, क्योंकि वह भारी दवाएं ले रही थीं. सीमित "खर्चा-पानी" के साथ, घर के सदस्यों ने श्रेया से सवाल करना शुरू कर दिया जब उन्होंने बताया कि वह दवाएं ले रही हैं - ऐसी बात जिसका जिक्र उन्होंने पहले नहीं किया था.
"खर्चा-पानी" डिजिटल पैसे का वह बैलेंस है जो कंटेस्टेंट्स को शो में अपना खाना खरीदने के लिए हर हफ्ते मिलता है. वे इसे टास्क और नॉमिनेशन के जरिए कमाते हैं.

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बाद में शिवांगी ने श्रेया से पूछा कि क्या वह "सच में बीमार" हैं, जिससे बहस शुरू हो गई. तीखी बहस के बाद शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने दोस्त और पूर्व को-स्टार हर्षद चोपड़ा के पास गईं. शिवांगी को रोते हुए देखकर हर्षद गुस्से से भर गए और श्रेया की ओर झपटे. हालांकि, शिवांगी और साथी कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने उन्हें रोक लिया.

फिर उन्हें चिल्लाते हुए देखा गया, "और उस चुड़ैल से कहो कि अपना मुंह न खोले." जब हर्षद का गुस्सा बढ़ा, तो शिवांगी, आकांक्षा चमोला और राम कपूर उन्हें शांत करने के लिए आगे आए. फिर हर्षद को यह कहते हुए देखा गया, "मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मैं उसे बताना चाहता हूं कि वह तुमसे उस तरह बात नहीं कर सकती जैसा वह चाहती है. मुझ पर भरोसा करो, मैं शांत रहूंगा. प्लीज़ मुझे उससे बात करने दो." फिर उन्होंने श्रेया को गाली दी और कहा कि उसने "जिंदगी में कुछ नहीं किया है."

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इस शो में अभी शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव (उर्फ लैला) जैसे मशहूर नाम शामिल हैं. वहीं, "लॉक अप" का पहला सीजन 2022 में कंगना ने होस्ट किया था. पूरे सीजन के लिए करण कुंद्रा को जेलर के तौर पर पेश किया गया था. मुनव्वर फारूकी को विजेता घोषित किया गया था.
 

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