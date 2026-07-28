‘पिता की मौत की प्लानिंग की’, ‘लॉक अप 2’ में राम कपूर ने खोले राज, मां-बहन 5 सालों से नहीं कर रहीं बात

'लॉक अप: सच या सजा' शो में एक्टर राम कपूर ने चौंकाने वाला खुलासा किया. जिसे सुनकर जेल में मौजूद सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए. राम कपूर ने बताया कि जब उनके पिता अनिल कपूर को 73 साल की उम्र में दोबारा पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपनी मौत की योजना बनाने में उनकी मदद की थी. पहले भी इस बीमारी से लड़ चुके उनके पिता ने दोबारा इलाज न करवाने का फैसला किया था, और एक्टर ने कहा कि वे आखिर तक उनके इस फैसले के साथ खड़े रहे.
पिता की मौत की योजना बनाने में उनकी मदद की
शो में इस अनुभव के बारे में बात करते हुए 'कसम से' फेम एक्टर ने कहा, 'मैंने अपने पिता की मौत की योजना बनाने में उनकी मदद की. कोविड के दौरान उन्हें दोबारा कैंसर हो गया था. उन्होंने गौतमी को फोन करके कहा कि वे मुझसे बात करना चाहते हैं. फोन पर हमने सब कुछ डिस्कस किया और असल में उन्होंने तय कर लिया था कि वे अब इस बीमारी से लड़ना नहीं चाहते. वे जाना चाहते थे, लेकिन अकेले ऐसा करने से डर रहे थे. वे नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, लेकिन वे चाहते थे कि मैं वहां रहूं, इसलिए उन्होंने साफ-साफ मुझसे पूछा, 'क्या तुम मरने में मेरी मदद कर सकते हो?' उन्होंने मुझे मना लिया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वे अकेले ही ऐसा करेंगे, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था.' कपूर ने आगे बताया कि जब उनके पिता को ICU में भर्ती कराया गया, तो वे उनके साथ ही रहे और उनसे किया अपना वादा निभाया.
Ram Kapoor revealed another shocking secret.— Digital News Hub (@digital_newshub) July 27, 2026
Ram: I helped my father plan his death.#LockUpp2 #LockUpp pic.twitter.com/QTUuB63Lnb
उन्होंने कहा, 'जब उन्हें ICU में भर्ती कराया गया, तो मैं उनके साथ था. किसी को पता नहीं था कि उनका कोई इलाज नहीं हो रहा था. वे बस चाहते थे कि मैं उनका हाथ पकड़ूं और उन्हें जाने में मदद करूं, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ऐसा करूंगा. उन्हें अकेलेपन से डर लगता था. उन्हें मरने से डर नहीं लगता था. उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके अंतिम संस्कार पर कोई रोए.'
राम कपूर ने बताया कि इस घटना ने उनके परिवार पर गहरा असर डाला था. उन्होंने कहा कि उनकी मां और बहन आज भी उनसे बात नहीं करती हैं. उन्होंने कहा, 'पांच साल से ज्यादा हो गए हैं. हर कोई राजा की तरह जीता है, लेकिन वे राजा की तरह मरे. उनकी वजह से मैंने मौत को इतना करीब से देखा, और अब मेरे लिए इसका कोई डर नहीं है.'
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राम कपूर का पुराना राज
इससे पहले, एक्टर ने बताया था कि जब वे 13 साल के थे और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी. उन्होंने घटना के बारे में बताते हुए कहा, 'मैं अपने डॉर्म में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ था, तभी 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट मेरे बिस्तर पर मेरे साथ आ गया. हम मजाक-मस्ती कर रहे थे. उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ, और आस-पास लगभग 30-40 बच्चे थे, इसलिए मैं सुन्न पड़ गया. मैं कुछ नहीं कर पाया. वह ऐसा करता रहा और मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं. मुझे पता नहीं था कि क्या करना है या क्या नहीं.'
'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. कंटेस्टेंट की लिस्ट में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चमोला, आकांक्षा चौधरी, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर और वरुण यादव जैसे कई लोग शामिल हैं.
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