'तुम्हें हमेशा मेरी चीजें पसंद आती है' ,Ex-बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन के कमेंट पर चुप रहे पति जैद, तो गौहर खान ने यूं दिया जवाब

कुशाल टंडन ने घर के अंदर एक हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान कुशाल टंडन ने कहा, "तुझे मेरी सारी चीजें पसंद आती हैं." उनके वीडियो ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा और कई फैंस ने इसे गौहर के साथ उनके पुराने रिश्ते से जोड़कर देखा. हालांकि इस कमेंट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन जैद ने इस पर कोई प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया, जिसकी तारीफ करते हुए गौहर ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है.

यह विवाद 'अलायंस' के एक जिम सेशन के दौरान शुरू हुआ, जब जैद ने बताया कि उन्होंने कुशल से एक सिगरेट उधार ली थी. इसके जवाब में कुशाल ने मजाक में कहा, "तुझे मेरी सारी चीजें पसंद आती हैं." यह कमेंट तेजी से वायरल हो गई, और कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​था कि यह गौहर खान की ओर एक अप्रत्यक्ष इशारा था, जिन्होंने कई साल पहले कुशल को डेट किया था. हालांकि जैद इस कमेंट पर हंसे और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी चुप्पी ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई. जहां कुछ फैंस ने उनके शांत रवैये की तारीफ़ की, वहीं दूसरों ने उनकी आलोचना भी की.

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ऑनलाइन बढ़ती चर्चा के बीच गौहर अपने पति के समर्थन में आगे आईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर जैद दरबार का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, "बिना किसी असुरक्षा के जबरदस्त परफॉर्मेंस." कई लोगों ने उनके रिएक्शन पर सवाल उठाने वालों को एक इशारों-इशारों में दिया गया जवाब माना.

उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक कोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, "आप जितने ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना ही कम बुरा मानते हैं."

ट्रोलिंग पर सीधे बात करते हुए गौहर ने कहा, "हर बेवकूफी भरी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती. समझदार लोग ही बेहतर करना जानते हैं." उन्होंने अपना मैसेज यह लिखते हुए खत्म किया, "तुम पर गर्व है @zaid_darbar."

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गौहर खान और कुशल टंडन ने 2013 में बिग बॉस 7 में मिलने के बाद डेटिंग शुरू की थी. 2014 में अपना रिश्ता खत्म करने से पहले वे टेलीविजन के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक थे. बाद में गौहर ने 25 दिसंबर, 2020 को कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ज़ैद दरबार से शादी की. यह जोड़ा अब दो बेटों का माता-पिता है - जेहान, जिनका जन्म 2023 में हुआ था, और उनका दूसरा बच्चा, जिसका जन्म 2025 में हुआ.



