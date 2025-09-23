विज्ञापन

'प्रेग्नेंसी में खाना नहीं दिया, मुझे छोड़ बहन संग...', कुमार सानू की एक्स वाइफ के सिंगर पर सनसनीखेज आरोप

कुमार सानू की इन दिनों पर्सनल लाइफ पर खूब चर्चा हो रही है. कभी कुमार सानू के पुराने अफेयर पर बातें हो रही हैं, तो कभी उनकी शादीशुदा जिंदगी पर चर्चा हो रही है. अब कुमार की पर्सनल लाइफ की डिबेट में उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य भी शामिल हो गई हैं.

कुमार सानू की पहली पत्नी ने सिंगर पर लगाए गंभीर आरोप
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के शानदार गायक कुमार सानू की इन दिनों पर्सनल लाइफ पर खूब चर्चा हो रही है. कभी कुमार सानू के पुराने अफेयर पर बातें हो रही हैं, तो कभी उनकी शादीशुदा जिंदगी पर चर्चा हो रही है. अब कुमार सानू की पर्सनल लाइफ की डिबेट में उनकी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य भी शामिल हो गई हैं. रीता ने सिंगर संग अपनी शादीशुदा लाइफ पर खुलकर बात की है. रीता ने एक्स हसबैंड पर संगीन आरोप लगाए हैं. अब रीता ने सीधे तौर पर सिंगर को घेरा है और उनके बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. क्या कहा है उन्होंने, चलिए जानते हैं.

कुमार सानू की पत्नी के आरोप

रीता ने Film Window को दिए इंटरव्यू में कहा है, 'जब वह प्रेग्नेंट थीं, तो कुमार सानू और उनके परिवार ने उन्हें खूब प्रताड़ित किया था. रीता की मानें तो आशिकी फिल्म के गाने हिट होने के बाद सिंगर का पत्नी के प्रति रवैया बिल्कुल बदल चुका था. रीता यहीं नहीं रुकीं. उन्होंने सिंगर पर प्रेग्नेंसी में खाना नहीं देने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया. इसके बाद रीता ने सिंगर पर ऐसा आरोप लगाया है, जिस पर किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो सकता है. रीता ने कहा कि कुमार सानू की बहन अपने पति और बच्चों को लेकर सिंगर के घर रहती थी.

सिंगर का बहन से जोड़ा नाम

उन्होंने आगे कहा कि कुमार सानू और उनकी बहन एक ही कमरे में सोते थे और रीता अपने बच्चों के साथ अलग रूम में सोती थी. रीता ने कुमार सानू और उनकी बहन पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. रीता ने कहा कि सिंगर का एक अफेयर भी था, जो अब सामने आ चुका है. उन्होंने कहा, 'मुझे कोर्ट में घसीटा, मैं बहुत छोटी थी और टूट चुकी थी, यह देख मेरा परिवार भी परेशान था, मुझे खाना नहीं दिया, मैं रिश्तेदार के घर से चावल लाकर खिचड़ी बनाकर खाती थी, मुझे बस रोज के 100 रुपये मिलते थे, जब मैं खाना ऑर्डर करती तो दुकानदार लाने से मना करते थे'. रीता के मुताबिक, कुमार सानू और कुनिका सदानंद का अफेयर था. वहीं, कुनिका भी बिग बॉस 19 में बोल चुकी हैं कि उनका एक शादीशुदा शख्स से छह साल तक रिश्ता चला है.

