कुनिका सदानंद को बिग बॉस 19 में कुमार सानू संग अफेयर के बारे में बात करने पर नहीं है पछतावा, बोलीं- कुछ भी जान...

बिग बॉस 19 का फिनाले करीब है, जिसमें गौरव खन्ना, अमाल मलिक, मालती चाहर, शहबाज बदेशा, अशनूर कौर, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट ने अपनी एंट्री इस हफ्ते पक्की कर ली है. वहीं कुनिका सदानंद शो से वीकेंड का वार पर बाहर हो गई हैं. शो में पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक कुनिका सदानंद रहीं, जिन्होंने बिग बॉस 19 में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. वहीं उन्होंने इस दौरान कुमार सानू के साथ अफेयर पर भी बात की. जबकि अब शो से निकलने के बाद एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें इस बारे में बात करने का कोई पछतावा नहीं है.

कुनिका सदानंद ने शो में कुमार सानू की बात की थी

कुनिका सदानंद ने बिग बॉस 19 से इविक्ट होने के बाद कई इंटरव्यू में कुमार सानू के साथ रिश्ते पर बात की. वहीं स्क्रीन को दिए इंटरव्यी में उन्होंने कहा, “मैंने नीलम, गौरव या फरहाना से बात करते समय अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. इसका मकसद दूसरे कंटेस्टेंट्स को हद के बारे में सिखाना था, ज्यादा उम्मीद न रखना या लोगों को खुश करने में शामिल न होना था. यह जानबूझकर नहीं था. मेरा एजेंडा कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं था. जहां तक मेरे रिश्तों की बात है, वे रिश्ते के दौरान अपनी जगह पर सही थे. मैं मेंटली ऐसी सिचुएशन में थी जहां मैंने जो महसूस किया, वह सही था.”

बिग बॉस 19 में अपने रिश्तों पर बात करने का कुनिका को नहीं है पछतावा

इसके अलावा जूम के साथ बाचतीत में कुमार सानू के साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, “कुमार सानू जी और दूसरों के साथ मेरे रिश्तों की बात करें तो, कभी-कभी मुझे दुख होता है कि काश वे अब मेरे साथ होते क्योंकि मैं अब बदल गई हूं. मुझे सच में उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि मैं भी अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव से जूझ रही थी. मैं अपनी जिंदगी से गुजर रही थी, चाहे वह बचपन की परेशानियां हों, पर्सनल ट्रॉमा हों, टूटी शादी हो, और फिर मुंबई आने के बाद स्ट्रगल करना हो. वह सारी उथल-पुथल मेरे अंदर थी, और उस हालत में, मेरे रिश्ते उनके लिए भी चैलेंजिंग रहे होंगे… मुझे अपनी जिंदगी में किसी बात का अफसोस नहीं है. बिल्कुल भी नहीं.”

शादीशुदा कुमार सानू के साथ था कुनिका सदानंद का अफेयर

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बेटा, गुमराह और खिलाड़ी जैसी फिल्मों से कुनिका सदानंद ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई. वहीं हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वह कुमार सानू के साथ तब रिश्ते में थीं. जब वह शादीशुदा थे. सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में कुनिका सदानंद ने बताया कि वह कुमार सानू से दोस्त के घर पर मिली थीं. जहां उनका एक रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा था.

6 साल तक चला कुनिका सदानंद का अफेयर

इसके अलावा एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह 6 साल तक रिश्ते में थीं. लेकिन कुमार सानू की फैमिली और बच्चों के कारण उन्होंने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा. कुनिका ने दावा किया कि कुमार सानू की वाइफ रीता भट्टाचार्य को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने कार को हॉकी स्टिक से फोड़ दिया था.