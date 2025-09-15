मां को याद कर भावुक हुए कीकू शारदा, बोले- आज तक मलाल है नहीं उठा पाया था मां की आखिरी कॉल उसके बाद...

अश्नीर ग्रोवर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है. शो में कई बड़े सेलेब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाले कंटेस्टेंट कॉमेडियन कीकू शारदा साबित हो रहे हैं. कॉमेडी में हमेशा लोगों को हंसाने वाले कीकू इस बार अपने शांत स्वभाव और सच्चाई से सबको इम्प्रेस कर रहे हैं. हालांकि इस हंसी-खुशी के माहौल के बीच शो में एक ऐसा लम्हा भी आया जब कीकू शारदा अपनी मां को याद कर भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर भी उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

मां को याद कर हुए इमोशनल

शो में बातचीत के दौरान कीकू शारदा अपनी मां को याद करके इमोशनल हो गए. उन्होंने बताया कि अमेरिका में रहते हुए उनकी मां का निधन हो गया था. उस वक्त व्यस्त रहने के कारण वह अपनी मां का आखिरी फोन कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे. अगले ही दिन उनकी मां का देहांत हो गया जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया. इतना ही नहीं मां के निधन के 45 दिन बाद उनके पिता का भी निधन हो गया. इस बड़े फैमिली लॉस ने उन्हें गहरा सदमा दिया.

संगीता फोगाट की एग्जिट पर भावुक हुए

शो से रेसलर संगीता फोगाट ने अचानक फैमिली इमरजेंसी के चलते एग्जिट ले लिया. इस मौके पर भी कीकू भावुक हो गए और सभी को परिवार की अहमियत समझाई. उन्होंने कहा कि हमें अपने खास लोगों के साथ बिताए वक्त को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

पवन सिंह और कीकू की जोड़ी बनी फेवरेट

राइज एंड फॉल में इस समय सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे कंटेस्टेंट्स में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और कीकू शारदा का नाम शामिल है. जहां बाकी कंटेस्टेंट्स स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स में उलझे हैं, वहीं ये दोनों शो में मस्ती और एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं. चाहे पेंटहाउस हो या बेसमेंट, दोनों हर जगह अपनी मजेदार केमिस्ट्री से सबको एंटरटेन कर रहे हैं और दर्शकों के फेवरेट बन चुके हैं.