विज्ञापन

Rise and Fall Eviction: राइज एंड फॉल में डबल एविक्शन, कपिल शर्मा शो को हुआ फायदा, जानें क्या है कनेक्शन

कपिल शर्मा शो में आपने कीकू शारदा को अगर जरा भी मिस किया है तो अब आप जल्द ही उन्हें वापस देखने वाले हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Rise and Fall Eviction: राइज एंड फॉल में डबल एविक्शन, कपिल शर्मा शो को हुआ फायदा, जानें क्या है कनेक्शन
कीकू शारदा हुए राइज एंड फॉल से बाहर
Social Media
नई दिल्ली:

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के फिनाले से पहले जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है. इस शो से एक नहीं दो-दो कंटेस्टेंट बाहर हो गए हैं. कीकू शारदा और आदित्य नारायण शो में डबल एविक्शन का शिकार बने हैं. एलिमिनेशन के लिए आकृति नेगी, कीकू शारदा, आदित्य नारायण और नयनदीप रक्षित को नॉमिनेट किया गया था. सबकी सांसें वोटिंग के दौरान अटकी रहीं, लेकिन जब दो लोग बाहर हुए तो सभी कंटेस्टेंट्स को तगड़ा झटका लगा. सबसे पहला नॉमिनेशन कीकू का रहा. रूलर्स ने वोट किया और वे बाहर हो गए. उसके बाद बेसमेंट के कंटेस्टेंट्स, बाली, आरुष भोला, और मनीषा रानी ने आदित्य नारायण को चुना.

दोनों के एलिमिनेशन के दौरान सभी कंटेस्टेंट भावुक होते दिखाई दिए. कंटेस्टेंट बाली और जो अक्सर एक-दूसरे से भिड़ते दिखाई देते थे, दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिखे. यही नहीं, आदित्य नारायण ने बाली से माफी भी मांगी. इस बीच धनश्री वर्मा और अरबाज भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और आदित्य के शो से बाहर होने पर दुख जाहिर किया.

'राइज एंड फॉल' धीरे-धीरे अपने फिनाले एपिसोड की तरफ बढ़ रहा है. जैसे-जैसे यह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो में कंटेस्टेंट के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इसे कम करने के लिए कंटेस्टेंट कीकू शारदा ने ज्योतिष बनकर सबका मनोरंजन करते दिखाई दिए थे. इस दौरान उन्होंने सबका भविष्य भी बताया था.

अब जब कीकू शारदा और आदित्य नारायण बाहर हो गए हैं, तो इस शो में और भी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. अब इसमें आरुष भोला, बाली, मनीषा रानी, ​​आकृति नेगी, नयनदीप रक्षित, अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल ही रह गए हैं. यह इसकी टॉफी हासिल करने के लिए आपस में भिड़ते दिखाई देंगे.

'राइज एंड फॉल' का घर वर्कर्स और रूलर्स के बीच बंटा हुआ है, जिसमें आरुष भोला, बाली, मनीषा रानी, ​​आकृति नेगी और नयनदीप रक्षित वर्कर्स की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा और अरबाज पटेल रूल्स की भूमिका निभा रहे हैं. यह रियलिटी शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे और सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर रात 10:30 बजे प्रसारित होता है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma, Kapil Sharma Show, Kapil Sharma Show Cast, Kiku Sharda Kapil Sharma, Kapil Sharma Age, Kapil Sharma Net Worth, Kiku Sharda Reels, Kiku Sharda Instagram, Kiku Sharda Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com