विज्ञापन

KBC 17: ओडिशा की इस कंटेस्टेंट के पिता 8वीं क्लास में कराना चाहते थे शादी, दसवीं में किया टॉप तो...

कुमारी पूजा ने अमिताभ बच्चन को यह भी बताया कि उन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन किया है क्योंकि 2016 में फीस 12,000 रुपये थी और उन्हें स्कूल से केवल 20,000 रुपये मिलते थे. मैंने नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि इसके बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाती.

Read Time: 3 mins
Share
KBC 17: ओडिशा की इस कंटेस्टेंट के पिता 8वीं क्लास में कराना चाहते थे शादी, दसवीं में किया टॉप तो...
ओडिशा की इस कंटेस्टेंट के पिता 8वीं क्लास में कराना चाहते थे शादी
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति का अगस्त में 17वां सीज़न शुरू होगा. यह क्विज़-आधारित रियलिटी शो अब तक दर्शकों को सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारियों, प्रतियोगियों के रोचक किस्सों और बॉलीवुड मेगास्टार के साथ उनकी मज़ेदार बातचीत से बांधे हुए है. नए एपिसोड में ओडिशा की होम ट्यूटर कुमारी पूजा को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला. अमिताभ बच्चन के साथ एक बातचीत में उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. प्रतियोगी ने बताया कि कैसे उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और उनके पिता चाहते थे कि उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाए.

कुमारी पूजा ने कहा, "मैं अपने पिता को यह साबित करना चाहती थी कि शिक्षा की मदद से बहुत कुछ बदल सकता है. सभी ने विरोध किया कि मुझे आठवीं के बाद पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "मेरे स्कूल में सिर्फ़ सातवीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी और कुछ दूरी पर एक और स्कूल था. मैं किसी तरह दसवीं तक पढ़ना चाहती थी. एक कॉपी और पेंसिल से मैंने पूरा साल पूरा कर लिया. जब अंक आए, तो मैं दसवीं में टॉपर थी. सभी हैरान थे कि बिना ट्यूशन और बिना सुविधाओं के मैं टॉप कैसे कर पाई? शिक्षक मुझे बधाई देने आए."

कुमारी पूजा ने अमिताभ बच्चन को यह भी बताया कि उन्होंने पीएचडी के लिए आवेदन किया है क्योंकि 2016 में फीस 12,000 रुपये थी और उन्हें स्कूल से केवल 20,000 रुपये मिलते थे. "मैंने नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि इसके बिना मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाती. लेकिन अब, मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूं." जब बिग बी ने कुमारी पूजा से पूछा कि वह अपने पति से कैसे मिलीं, तो प्रतियोगी ने जवाब दिया, "मैंने एक मैचमेकिंग साइट पर अपनी प्रोफ़ाइल खोली और मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया. मैंने उन्हें अपने बारे में बताया और उनसे शादी करने से डर रही थी. मैंने जोखिम उठाया, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा जोखिम था."अब तक कुमारी पूजा 2 लाख रुपये के सवाल तक खेलकर रोलओवर प्रतियोगी बन चुकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
KBC 17 Contestant, Kbc 17 Episode, KBC 17 Episodes, Kbc 17 First Crorepati, KBC 17 Latest Episode
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com