KBC 17: दीप्ति शर्मा ने अपने भाई की वजह से खेलना शुरू किया क्रिकेट, ऐसे शुरू हुई थी जर्नी

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम पॉपुलर क्विज़ शो कौन बनेगा करोड़पति 17 में अपना A-गेम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है. कैप्टन हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में टीम, जिसमें हरलीन कौर देओल, ऋचा घोष, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा और हेड कोच अमोल मजूमदार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं . होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने अपनी समझदारी और नॉलेज को टेस्ट करेगी. मेकर्स द्वारा शेयर किए गए लेटेस्ट प्रोमो में अमिताभ बच्चन क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए. उन्होंने उनके हालिया वर्ल्ड रिकॉर्ड पर रोशनी डाली, यह बताते हुए कि कैसे वह एक ही विमेंस वर्ल्ड कप एडिशन में 20 से ज़्यादा विकेट लेने और 200 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनीं. उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया.

जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्रिकेट जर्नी कैसे शुरू हुई, तो उन्होंने कहा, "मैं क्रिकेट बैकग्राउंड से आती हूं क्योंकि मेरा भाई प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता था. मैंने उनकी वजह से क्रिकेट खेलना शुरू किया, और एक बॉल थ्रो ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी." उन्होंने याद करते हुए कहा, "एक दिन, मैं अपने भाई के साथ यह देखने गई थी कि वह कैसे खेलता है. मैं सीढ़ियों पर बैठी थी, तभी एक बॉल लुढ़कती हुई मेरी तरफ आई. मैंने उसे 40-50 मीटर दूर से फेंका, और वह सीधे स्टंप्स पर लगी. मेरे भाई ने यह देखा और बहुत खुश हुआ. हमारे आस-पास देखने वालों ने भी कहा कि इस लड़की को क्रिकेट खेलना चाहिए.उस दिन से, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया."



पिछले महीने, टीम इंडिया 2025 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती थी, नवी मुंबई के नेरुल में DY पाटिल स्टेडियम में हुआ. फाइनल में टीम ने 7 विकेट पर 298 रन का शानदार टोटल बनाया और 52 रन के अंतर से शानदार जीत हासिल की.

इस बीच, कौन बनेगा करोड़पति 17 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, जो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आता है. फैंस सोनी LIV स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी एपिसोड देख सकते हैं