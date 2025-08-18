KBC 17: कौन बनेगा करोड़पति 17 को मिला सीजन का पहला करोड़पति, अमिताभ बच्चन को बताया दोस्तों से किया मजाक

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है. ये शो 11 अगस्त से शुरू हो गया है. पहले ही हफ़्ते में शो ने कई रोमांचक पल पेश किए और जल्द ही एक कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपये जीतेगा. सोनी टीवी ने शो का नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें उत्तराखंड के आदित्य कुमार इस सीजन में 1 करोड़ रुपये जीतने वाले पहले कंटेस्टेंट होंगे. वो 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट प्रश्न की भी कोशिश करेंगे, हालांकि वो 7 करोड़ जीत पाएंगे या नहीं ये देखना अभी बाकी है. हर किसी को अब आदित्य के सवालों को जवाब देते देखने का बेसब्री से इंतजार है.



दोस्तों के साथ करते थे प्रैंक

प्रोमो में आदित्य अमिताभ बच्चन को बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक प्रैंक किया था जब उन्होंने बताया था कि उनका शो के लिए सेलेक्शन हो गया है. उन्होंने कहा- कॉलेज के दिनों में, मैंने अपने सभी दोस्तों को बताया था कि मैं केबीसी के लिए सिलेक्ट हो गया हूं, और मैंने पूरे एक हफ्ते तक यही प्रैंक किया. मैंने उन्हें बताया कि केबीसी की टीम एक हफ्ते में वीडियो शूट करने आएगी, तो सब तैयार हो गए. किसी ने नई पैंट बनवाई, तो किसी ने नई शर्ट. एक हफ्ते बाद, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई क्यों नहीं आया, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं मजाक कर रहा था. इस बार जब मुझे कॉल आया तो किसी ने विश्वास नहीं किया. जब मैंने उन्हें मैसेज दिखाया तब उन्होंने विश्वास किया. उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कहा- आप न सिर्फ शो में आए हैं बल्कि गेम में भी बहुत आगे तक आ गए हैं.



7 करोड़ के लिए सब लगाया दाव पर

प्रोमो में आगे दिखाते हैं कि आदित्य 16वें सवाल के लिए खेलते नजर आ रहे हैं. वो अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. अगर आदित्य सही जवाब देते हैं तो वो इस सीजन के पहले 7 करोड़ जीतने वाले कंटेस्टेंट बन जाएंगे. अगर नहीं तो वो 75 लाख घर लेकर जाएंगे.