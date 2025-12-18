विज्ञापन

सनी देओल का बेटा होने की वजह से परेशान होते थे करण देओल, धर्मेंद्र ने बताया था- लड़कों ने उठाकर फेंका नीचे...

धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने द कपिल शर्मा शो में खुलासा किया कि स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था. करण ने बताया कि किस तरह इस अनुभव ने उनकी जिंदगी पर असर डाला और उन्होंने इससे बाहर निकलना सीखा.

स्कूल में बुरी तरह बुली हुए धर्मेंद्र के पोते करण देओल

हर इंसान की जिंदगी में स्कूल और कॉलेज से जुड़ी कुछ यादें जरूर होती हैं. स्कूल और कॉलेज में बच्चों का आपस में हल्का-फुल्का बुली करना आम सी बात है, लेकिन यही बुली जब किसी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दे तो वो दर्द जिंदगीभर के लिए नासूर बन जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ है धर्मेंद्र के पोते यानी सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ. एक कॉमेडी शो में करण ने बताया कि कैसे स्कूल में बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे और ये बात उन्हें आजतक याद है. दरअसल, करण एक बार फिल्म ‘पल पल दिल के पास' का प्रमोशन करने फेमस कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ दादा धर्मेंद्र और पापा सनी देओल भी थे.

शो में कपिल हमेशा की तरह खूब हंसी मज़ाक कर रहे थे, लेकिन इस हंसी मजाक के बीच माहौल उस वक्त थोड़ा संजीदा हो गया जब करण ने बताया कि कैसे उन्हें सनी देओल का बेटा होने की वजह से परेशान किया गया.

दरअसल, कपिल ने करण से पूछा ‘आप देओल परिवार से हैं, स्कूल में आपको इसका कितना फायदा मिलता था', कॉमेडियन के इस सवाल पर करण थोड़ा शांत हो गए और बोले ‘इसका बिल्कुल उल्टा होता था…लोग बोलते थे कि तू बस एक चीज के लिए अच्छा है अपने पापा का चैक साइन करने के लिए उसके अलावा तू जिंदगी में कहीं नहीं जाएगा.'

धर्मेंद्र भी हुए भावुक

करण की ये बात सुनकर सनी देओल और धर्मेंद्र थोड़े से भावुक हो गए. धरम पाजी ने कहा ‘मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में. चार इससे बड़ी उम्र के लड़कों ने इसे उठाकर नीचे फेंक दिया और बोले तू सनी का बेटा है उठ! ये नहीं उठ पाता था. उन्होंने एक स्टार के बच्चे को टर्चर किया. तब इसने कुछ नहीं बताया था, मुझे एक ट्वीट के जरिए मालूम पड़ा तो मेरा दिल बहुत दुखा कि इसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया. मैं होता तो दो-चार को पीटकर आता, लेकिन मेरे तक बात ही नहीं आती थी'. करण की बात सुनकर सभी थोड़ा शांत हो गए, लेकिन फिर इस संजीदा मौहाल को थोड़ा हल्का करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी से जुड़े पर्दे के पीछे के मजेदार किस्से सुनाए.

