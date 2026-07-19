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करिश्मा तन्ना के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, नए मैटरनिटी फोटोशूट की खूबसूरत तस्वीरें वायरल

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने का पूरा मजा ले रही हैं. वह इस खास समय की झलक लगातार अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.

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करिश्मा तन्ना के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, नए मैटरनिटी फोटोशूट की खूबसूरत तस्वीरें वायरल
karishma Tanna New Maternity PhotoShoot
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एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने का पूरा मजा ले रही हैं. वह इस खास समय की झलक लगातार अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.

करिश्मा तन्ना मैटरनिटी फोटोशूट

करिश्मा तन्ना मैटरनिटी फोटोशूट
Photo Credit: instagarm

 हाल ही में उन्होंने अपना नया मैटरनिटी फोटोशूट पोस्ट किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. तस्वीरों में करिश्मा बहुत सिंपल, खूबसूरत और एलिगेंट लुक में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की डिलीवरी अगले महीने यानी अगस्त में होने वाली है.

karishma tanna maternity photo shoot

नए मैटरनिटी फोटोशूट
Photo Credit: instagarm

उन्होंने इस नए मैटरनिटी फोटोशूट में हल्के और आरामदायक कपड़े पहने हैं, जिसमें उन्होंने एक डेनिम की शर्ट पहनी है जिसे उपर से अनबटन करके उससे अपने हैवी बेबी बंब के ऊपर कर फलॉन्ट करती हुई दिखाई दीं.

karishma tanna maternity photo shoot

मां बनने की खुशी
Photo Credit: instagarm

इन पोज में उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही है. मेसी ओपन हेयर और लाइट ग्लोइंग मेकअप में करिश्मा डीवा लगीं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आया. इस लुक में वो कहर ढाती दिखीं. 

karishma tanna maternity photo shoot

karishma tanna delivery soon
Photo Credit: instagarm

 फैंस उनके लुक्स को देख के साफ अंदाजा लगा सकते है कि वह अपना यह टाइम पीरियड कितना एनजॉय कर रहे है.उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

karishma tanna maternity photo shoot

तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल
Photo Credit: instagarm

 कई फिल्म और टीवी सितारों ने भी उनकी पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट किए हैं. अब फैंस उस खास पल का इंतजार कर रहे हैं, जब करिश्मा अपने बच्चे का स्वागत करेंगी.फिलहाल उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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