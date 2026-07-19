करिश्मा तन्ना के चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, नए मैटरनिटी फोटोशूट की खूबसूरत तस्वीरें वायरल

एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी महीने का पूरा मजा ले रही हैं. वह इस खास समय की झलक लगातार अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.
हाल ही में उन्होंने अपना नया मैटरनिटी फोटोशूट पोस्ट किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया. तस्वीरों में करिश्मा बहुत सिंपल, खूबसूरत और एलिगेंट लुक में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की डिलीवरी अगले महीने यानी अगस्त में होने वाली है.
उन्होंने इस नए मैटरनिटी फोटोशूट में हल्के और आरामदायक कपड़े पहने हैं, जिसमें उन्होंने एक डेनिम की शर्ट पहनी है जिसे उपर से अनबटन करके उससे अपने हैवी बेबी बंब के ऊपर कर फलॉन्ट करती हुई दिखाई दीं.
इन पोज में उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ दिखाई दे रही है. मेसी ओपन हेयर और लाइट ग्लोइंग मेकअप में करिश्मा डीवा लगीं. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आया. इस लुक में वो कहर ढाती दिखीं.
फैंस उनके लुक्स को देख के साफ अंदाजा लगा सकते है कि वह अपना यह टाइम पीरियड कितना एनजॉय कर रहे है.उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
कई फिल्म और टीवी सितारों ने भी उनकी पोस्ट पर प्यार भरे कमेंट किए हैं. अब फैंस उस खास पल का इंतजार कर रहे हैं, जब करिश्मा अपने बच्चे का स्वागत करेंगी.फिलहाल उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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