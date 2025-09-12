विज्ञापन

कपिल शर्मा को MNS की चेतावनी, मुंबई को बॉम्बे बोला तो...

कपिल शर्मा फिलहाल ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के तीसरे सीजन को होस्ट कर रहे हैं. उनके जिस वीडियो पर कमेंट आया है वो इसी सीजन का है.

कपिल शर्मा पर आई मुसीबत!
नई दिल्ली:

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी नेटफ्लिक्स शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन को होस्ट करने में व्यस्त हैं. लेकिन इसी शो में मुंबई को ‘बॉम्बे' या ‘बंबई' कहने के कारण वह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के निशाने पर आ गए हैं. MNS ने कपिल को चेतावनी दी है कि शहर के पुराने नाम का इस्तेमाल बंद करें, वरना यह शहर और इसके निवासियों का अपमान माना जाएगा.

MNS की चेतावनी

MNS के प्रवक्ता अमेय खोपकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें कपिल के शो का एक क्लिप भी शामिल थी. यह क्लिप शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी बहनों, साथ ही हूमा कुरैशी और उनके भाई सकीब सलीम के एपिसोड से ली गई थी. वीडियो में हूमा अपने भाई से बॉन्डिंग के बारे में बात करते हुए मुंबई को ‘बॉम्बे' कहती हैं और बताती हैं कि शहर में न होने पर उनका भाई उन्हें सुकून देता है.

अमेय ने अपनी पोस्ट में मराठी में लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है: “हालांकि बॉम्बे को आधिकारिक रूप से मुंबई नाम देने के 30 साल हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड के कपिल शर्मा शो में सेलिब्रिटी गेस्ट, दिल्ली के राज्यसभा सांसद, शो के एंकर और कई हिंदी फिल्मों में अभी भी ‘बॉम्बे' शब्द का इस्तेमाल होता रहता है.”

उन्होंने आगे कहा, “महाराष्ट्र सरकार ने 1995 में और केंद्र सरकार ने 1996 में इसे मान्यता दी थी, जो चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता से पहले था. इसलिए सम्मान के साथ मुंबई नाम का इस्तेमाल करने की विनम्र अपील-सह-चेतावनी दी जा रही है.” उन्होंने कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को भी टैग किया.

मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेय ने कपिल पर निशाना साधते हुए कहा, “आप (कपिल शर्मा) मुंबई में इतने सालों से काम कर रहे हैं… मुंबई आपकी ‘कर्मभूमि' है. मुंबई के लोग आपको पसंद करते हैं और आपके शो देखते हैं. मुंबई हमारे दिल में बसती है, इस शहर का अपमान न करें, मुंबई के लोगों का अपमान न करें… मैं कपिल शर्मा को चेतावनी दे रहा हूं.”

उन्होंने कहा, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर यह गलती से हुआ है, तो इसे सुधारें… आपके शो पर जो भी आए, चाहे सेलिब्रिटी हों या एंकर, उन्हें पहले ही बता दें कि मुंबई को बॉम्बे या बंबई न कहें. हमेशा मुंबई ही बोलें. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो MNS मजबूत आंदोलन छेड़ देगी.”

कपिल शर्मा शो

कपिल शर्मा फिलहाल ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के तीसरे सीजन को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें वे सेलिब्रिटी गेस्ट्स को बुलाते हैं और उनके साथ हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत करते हैं. यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है. शो में अन्य कलाकार जैसे अर्चना पूरण सिंह, सुनील ग्रोवर और किकू शारदा भी शामिल हैं. यह शो पहली बार 2024 में लॉन्च हुआ था और अब तक दो सीजन हो चुके हैं, हर सीजन में 13 एपिसोड रहे हैं.

