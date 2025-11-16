विज्ञापन

माधुरी दीक्षित के 24 साल पुराने गाने पर जोधा अकबर की जोधा ने किया डांस, लोग हार बैठे दिल, बोले- स्टनिंग

जोधा अकबर की जोधा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस परिधि शर्मा ने माधुरी दीक्षित के 24 साल पुराने गाने 'बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल' गाने पर डांस किया. 

जोधा अकबर एक्ट्रेस परिधि शर्मा ने माधुरी दीक्षित के गाने पर डांस
नई दिल्ली:

लोकप्रिय धारावाहिक जोधा-अकबर से घर-घर में मशहूर होने वाली अभिनेत्री परिधि शर्मा इन दिनों फिल्म 'हक' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. शनिवार को अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में अभिनेत्री 'बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल' गाने पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस करती दिखीं. वीडियो में परिधि पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा, "बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल" फैंस को उनका ये खास अंदाज काफी पसंद आ रहा है. फैंस कमेंट सेक्शन पर उन्हें 'हार्ट', 'फायर', और 'स्माइली' इमोजी शेयर कर रहे हैं.

'बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल' गाना साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'लज्जा' का है. इस गाने को अल्का यागनिक ने गाया है. वहीं गाने के बोल समीर के हैं. गाने में माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने डांस किया है, जिसे लोग आज भी पसंद करते हैं. राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, महिमा चौधरी, अनिल कपूर, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ अहम भूमिका में थे.

एक्ट्रेस परिधि की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में 'तेरे मेरे सपने' से शुरुआत की थी, लेकिन घर-घर में पहचान जोधा अकबर में जोधा के किरदार से ही मिली थी. इस धारावाहिक ने उन्हें कई सारे पुरस्कार भी दिलवाए थे. करियर में उन्होंने 'रुक जाना नहीं', 'पटियाला बेब्स', 'ये कहां आ गए हम', 'जग जननी मां वैष्णो देवी', और 'चीकू की मम्मी दूर की' जैसे कई धारावाहिकों में काम किया है.

हाल ही में अभिनेत्री ने फिल्म हक से बॉलीवुड में कदम रखा है. फिल्म में यामी गौतम, इमरान हाशमी और वर्तिका मुख्य भूमिका में हैं. वहीं, इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हत्तंगडी अहम भूमिका में हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट रेशु नाथ ने लिखी है. 

