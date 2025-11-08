जोधा अकबर की जोधा ने माधुरी दीक्षित के गानों पर किया डांस, बार-बार फैंस देख रहे वीडियो, बोले- स्टनिंग

टीवी शो जोधा अकबर बहुत हिट साबित हुआ था. शो में रजत टोकस और परिधि शर्मा लीड रोल में नजर आए थे. इस शो ने लोगों का दिल जीत लिया था. परिधि और रजत को लोग आज भी जोधा और अकबर के नाम से जानते हैं. परिधि ने जोधा अकबर के बाद कई टीवी शोज में काम किया है मगर उन्हें लोग आज भी जोधा ही कहकर बुलाते हैं. परिधि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. परिधि ने माधुरी दीक्षित के गानों पर डांस किया है. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. परिधि के डांस मूव्स लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. फैंस उनके वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. उनका ये वीडिया खूब पसंद कर रहे हैं.

जोधा बनीं माधुरी

परिधि ने माधुरी दीक्षित के कई गानों पर डांस किया है. जिसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- माधुरी के डांस नंबर्स के साथ जल्द ही आ रही हूं. उन्होंने माधुरी दीक्षित का गेटअप ही लिया हुआ है. उन्होंने एक बार ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ है तो दूसरे में साड़ी पहनी हुई है. जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही हैं.

फैंस ने किए कमेंट

परिधि के इस वीडियो को लाखों फैंस लाइक कर चुके हैं. इस पर ढेर सारे फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- ओह माई गॉड, स्टनिंग. दूसरे ने लिखा- क्या लग रहे हो मैम. एक ने लिखा-माधुरी और परी एक साथ क्या कॉम्बिनेशन है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिधि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हक में नजर आईं हैं. हक में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए हैं. इस फिल्म की खूब तारीफ हो रही है और बॉक्स ऑफिस पर ये शानदार कलेक्शन कर रही है.