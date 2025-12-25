जोधा अकबर की बक्शी बानो का बदल गया है पूरा लुक, अकबर के लिए भी पहचानना होगा मुश्किल

टीवी के ऐतिहासिक और सुपरहिट ड्रामा जोधा अकबर में 'बक्शी बानो' के किरदार में नजर आईं सोनाक्षी मोर को फैन्स आज भी याद करते हैं. शांत, पावरफुल एक्टिंग से उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई. हालांकि जोधा अकबर के अलावा भी सोनाक्षी ने कई चर्चित टीवी शोज़ में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. हालांकि वह इन दिनों टीवी की दुनिया से दूर नजर आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने फैंस के लिए इंस्टाग्राम पर अपनी ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जो वायरल हो रही हैं और फैंस देखकर हैरान हैं कि वह कितनी बदल गई हैं.



सोनाक्षी मोर लंबे समय तक टीवी के पॉपुलर शो Crime Patrol की कास्ट का हिस्सा रही हैं. इस शो में उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण और गंभीर किरदार निभाए, जिनमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. सावधान इंडिया, शैतान – ए क्रिमिनल माइंड और कोर्ट रूम – सच्चाई हाज़िर हो जैसे शोज में भी उनका काम दर्शकों को पसंद आया.

मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी सोनाक्षी मोर ने अपनी स्कूलिंग Ryan International School, Malad से की. इसके बाद उन्होंने Mithibai College से ग्रेजुएशन और Mumbai University से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की. एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी सोनाक्षी हमेशा आगे रही हैं.

फिल्मों और टीवी शोज़ की लंबी लिस्ट

इन दिनों सोनाक्षी मोर की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक तस्वीर में वह लाइट मेकअप, लंबे झुमकों और सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. फोटो के साथ उन्होंने लिखा, “ऐब? बैर? मलाल? ये मैं नहीं हूं… ये एक स्टोरी है… अनछुई.” फैंस उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं.