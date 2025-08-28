'जस्सी जैसी कोई नहीं' एक्ट्रेस ने बताया घर पर कैसे बनाएं प्रोटीन पाउडर, राम कपूर के भी उड़े होश

प्रोटीन पाउडर्स की भरमार मार्केट में हैं.लेकिन इन दिनों होम मेड फूड का जमाना है. वहीं जस्सी जैसी कोई नहीं फेम एक्ट्रेस मोना सिंह ने अपने होम मेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी बताई है, जो उनकी वेट लॉस जर्नी में काम आई. इस रेसिपी में काजू, बादाम, फ्लैक्ससीड, पंपकीन सीड्स और चिया सीड्स जैसे फूड शामिल हैं. वहीं आगे एक्ट्रेस ने बताया कि कोकोनट मिल्क में इसे पानी के साथ मिलाकर पिएं तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

कॉमेडियन भारती सिंह के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में मोना सिंह ने कहा, "मैंने बस मखाने को काजू, अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज और चिया सीड्स के साथ मिलाकर पाउडर बना लिया. फिर उसमें नारियल का दूध या पानी मिलाकर पी लिया." इस वीडियो को फैंस पसंद कर रहे हैं. जबकि कई लोग इसे फैट पाउडर कहते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, इंस्टाग्राम यूजर्स का कहना है कि यह प्रोटीन नहीं फैट पाउडर है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बादाम, काजू, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज जैसे नट्स और बीज पादप-आधारित प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इनमें सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो आपके शरीर के निर्माण खंड हैं. ये कई तरह के पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, जिनमें स्वस्थ वसा, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल हैं.

बता दें, मोना सिंह जस्सी जैसा कोई नहीं में जस्सी के किरदार में फेमस हुईं. लेकिन जो चर्चा का विषय रहा वह थी एक्ट्रेस की वेट लॉस जर्नी. दरअसल, मोना सिंह ने 15 किलो वजन 6 महीने में घटाया.