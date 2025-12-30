Bharti Singh के बेटे 'काजू' की फोटो हुई वायरल, कॉमेडी क्वीन ने खोला इन तस्वीरों के पीछे का राज

कॉमेडियन भारती सिंह (Comedian Bharti Singh) हाल ही में दूसरी बार मां बनी है. भारती ने 19 दिसंबर को बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है. इन दिनों भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज का मजा ले रहे हैं. आपको बता दें कि भारती प्यार से अपने छोटे लाडले को 'काजू' बुलाती हैं. हालांकि, अभी 'काजू' को दुनिया में आए कुछ ही दिन हुए हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों को लेकर एक अलग ही बवाल मच गया है.

फैंस भारती के छोटे बेटे की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं. जिसका फायदा उठाते हुए कुछ लोग इंटरनेट पर काजू की फोटो शेयर कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में भारती ने अपने नए व्लॉग में इस पर से पर्दा उठाया है. भारती ने साफ कर दिया है कि जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो सब नकली हैं.

भारती के व्लॉग में उनकी भतीजी दीक्षा ने बताया, "लोग इंटरनेट पर ऐसी फोटो बना रहे हैं जिसमें हर्ष भैया, गोला और एक बच्चा दिख रहा है. हमने असल में बच्चे का चेहरा इमोजी या कार्टून से छुपाया हुआ है, क्योंकि हम उसे बाद में रिवील करेंगे. लेकिन लोग एआई (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल करके खुद से ही बच्चे का चेहरा बनाकर हमें मेल और इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं. ये सब बिल्कुल फेक है."

वहीं, भारती ने कहा, "मैं क्लीयर कर देना चाहती हूं कि हमने अभी तक काजू का चेहरा नहीं दिखाया है. लोग फोटो से इमोजी हटाकर एआई के जरिए अपनी मर्जी से कोई भी चेहरा लगा रहे हैं. लेकिन जब हम खुद चेहरा दिखाएंगे तभी असली काजू दिखेगा. जो भी एआई से फोटो बना रहे हैं, वो सब नकली हैं. असली काजू तो मेरे पास है."

आपको बता दें कि भारती और हर्ष ने साल 2017 में शादी की थी. उनका पहला बेटा गोला यानी लक्ष्य 2022 में हुआ था. अक्टूबर 2025 में इस कपल ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था.