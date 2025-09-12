विज्ञापन

Bigg Boss 19: क्या आवेज दरबार दे रहा नगमा मिराजकर को धोखा? बिग बॉस में खुला राज

 बिग बॉस में कैप्टेंसी टास्क के दौरान बसीर और अवेज के बीच तीखी बहस हुई थी. जब दोनों के बीच अनबन बढ़ गई, तो बसीर ने राज उजागर करने की धमकी दी थी. इसी के साथ आवेज से कहा गया कि,  इसको तो दो- दो, तीन तीन लड़कियां चाहिए, ये लड़की के पास जाता है.

Read Time: 2 mins
Share
Bigg Boss 19: क्या आवेज दरबार दे रहा नगमा मिराजकर को धोखा? बिग बॉस में खुला राज
क्या आवेज दरबार दे रहा नगमा मिराजकर को धोखा?
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में, अमाल मलिक और बसीर अली ने आवेज दरबार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए. दोनों ने दावा किया कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को धोखा दे रहा है, जो इस समय बिग बॉस 19 में भी हैं. बता दें, बसीर ने आवेज दरबार के पर्सनल जीवन पर कमेंट्स किए और दावा किया कि वह सभी "कहानियां" जानते हैं. उन्होंने कहा,  "आवेज के नाम पर मैं आज तक नहीं गया, इसको तो दो- दो, तीन तीन लड़कियां चाहिए, ये लड़की के पास जाता है.

बसीर  की बात से सहमत थे अमाल
अमाल भी बसीर से सहमत थे और उन्होंने दावा किया कि अवेज सोशल मीडिया पर लड़कियों को मैसेज भेजते हैं. इसी के साथ अमाल ने कहा कि, "ये जो भाई साहब (आवेज) सीरियस रिलेशनशिप बोल के इधर नगमा मिराजकर को प्रपोज किया है, वह हर दिन किसी ना किसी को मैसेज करता है".

हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि ये आरोप तब लगे जब कैप्टेंसी टास्क के दौरान बसीर और अवेज के बीच तीखी बहस हुई थी. जब दोनों के बीच अनबन बढ़ गई, तो बसीर ने राज उजागर करने की धमकी दी ताकि वह अपना फायदा उठा सके. बसीर ने आवेज को चेतावनी देते हुए कहा, "टास्क में तुम्हें निष्पक्ष रहना होगा।" उन्होंने आगे कहा, "तेरे किस्से खोलूं क्या? जो उखाड़ना है उखाड़ ले."

बिग बॉस 19 के बारे में
इस साल, बिग बॉस के घर के अंदर बंद हैं, वे हैं गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अवेज दरबार, अश्नूर कौर, मृदुल तिवारी, नगमा मिराजकर, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, नतालिया जानोसजेक, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी. बता दें,  सलमान खान इस शो को होस्ट कर रहे हैं. ये शो JioHotstar और Colors TV पर दर्शक देख सकते हैं.








 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aawaz Darbar, Big Boss 19, Awez Darbar Nagma Mirajkar, Awez Darbar Nagma Mirajkar Photo Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com