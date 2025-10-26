बिजनेसमैन से की है स्मृति ईरानी ने शादी, जानें कितना है नेटवर्थ? तुलसी वीरानी बनने के लिए ले रही इतनी फीस

टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी वापस आया है. शो के दूसरे सीजन को बहुत पसंद किया जा रहा है और हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. स्मृति ईरानी ने 12 साल बाद टीवी की दुनिया में वापसी की थी. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन के बाद साल 2014 में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद से उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था. स्मृति ने राजनीति में कदम रखा था लेकिन फिर भी लोग उन्हें तुलसी विरानी के नाम से ही पुकारते थे. स्मृति ईरानी ने टीवी शोज के साथ राजनीति से भी अच्छा काम किया है. स्मृति की नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

कितनी है नेटवर्थ

स्मृति ईरानी टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने 2024 में यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी नेटवर्थ 17.6 करोड़ बताई थी. उनके बैंक अकाउंट में लगभग 25 लाख रुपये जमा हैं और उन्होंने बॉन्ड्स व डिबेंचर्स में करीब 88 लाख रुपये का निवेश कर रखा है. एक्ट्रेस के पास 27 लाख रुपये से अधिक कीमत की एमजी हेक्टर कार है. साथ ही उनके पास 37 लाख रुपये से अधिक की ज्वैलरी भी हैं.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी से मिल रही इतनी फीस

टीवी की बहूरानी स्मृति ईरानी इस शो के लिए मोटी रकम ले रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक एपिसोड के लिए 14 लाख रुपये चार्ज कर रही हैं. वहीं शो के पहले सीजन में शुरुआत में उन्हें 1800 रुपये पर एपिसोड मिलते थे. अब उनकी फीस कई गुना बढ़ चुकी है. स्मृति ईरानी को शो में बहुत पसंद भी किया जा रहा है.