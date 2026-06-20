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20 साल तक इस हॉरर शो ने घर-घर में फैलाई दहशत, किले में भटकती थी आत्मा, कांप उठती थी रूह, IMDb पर 8.9 रेटिंग

31 साल पहले एक ऐसा शो टीवी पर प्रसारित हुआ, जिसने लोगों को डराया और घर-घर में पहचान बना ली. आज उस शो का नाम ही काफी है आपको उन डरावनी लेकिन खूबसूरत यादों में ले जाने के लिए. इस शो की शुरुआत 1995 में हुई थी और 2015 तक इसका प्रसारण कई सीजन्स में हुआ.

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20 साल तक इस हॉरर शो ने घर-घर में फैलाई दहशत, किले में भटकती थी आत्मा, कांप उठती थी रूह, IMDb पर 8.9 रेटिंग
20 साल तक इस हॉरर शो ने घर-घर में फैलाई दहशत
नई दिल्ली:

आजकल हॉरर फिल्मों का दौर चल रहा है. स्त्री 2 और भूल भुलैया 3 के बाद अब ऑब्सेशन और 'हॉन्टेड 3D: इकोज ऑफ द पास्ट'  जैसी फिल्मों का बोलबाला है. लोगों को डरावनी कहानियां पसंद आ रही हैं और इनका रोमांच उन्हें लुभा रहा है. लेकिन ये नई बात नहीं है कि हॉरर कंटेंट में लोग इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. सालों पहले से ही ये लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बना हुआ है. 31 साल पहले एक ऐसा शो टीवी पर प्रसारित हुआ, जिसने लोगों को डराया और घर-घर में पहचान बना ली. आज उस शो का नाम ही काफी है आपको उन डरावनी लेकिन खूबसूरत यादों में ले जाने के लिए. इस शो की शुरुआत 1995 में हुई थी और 2015 तक इसका प्रसारण कई सीजन्स में हुआ.

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कौन सा है वो शो?

हम बात कर रहे हैं सोनी टीवी के पॉपुलर हॉरर शो ‘आहट' की. अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो ये आपका भी फेवरेट शो होगा. शो की शुरुआत 5 अक्टूबर 1995 को हुआ थी और 4 अगस्त 2015 तक टेलीकास्ट हुआ. यानी 20 सालों तक ये शो प्रसारित हुआ और सबका फेवरेट बना रहा. इस शो के हर एपिसोड में अलग-अलग डरावनी कहानियां दिखाई जाती थीं, जो लोगों को ऐसा बांधती कि एपिसोड खत्म होने के पहले लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे.

शो की खासियत

इस शो में ओम पुरी, मंदिरा बेदी, टॉम ऑल्टर, आशुतोष राणा, शिवाजी साटम और वीरेंद्र सक्सेना ने काम किया था. पहले सीजन के बाद, हर कहानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अलग-अलग पहलुओं पर केंद्रित थी, जैसे भूत, जॉम्बी, साये, मरे हुए लोग, बुरी आत्माओं के कब्जे वाली चीजें और जादूगर, चुड़ैल वगैरह. हर एपिसोड की नई कहानी दर्शकों को बांधे रखती थी. बच्चों से बड़ों तक का ये फेवरेट बन गया था.

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अब कहां देख सकते हैं आहट?

पहले, दूसरे और पांचवें सीजन के एपिसोड आधे घंटे के थे, जबकि तीसरे, चौथे और छठे सीजन के एपिसोड एक घंटे के थे. आप आज भी इसके कुछ एपिसोड्स यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं. इसके अलावा सोनी लिव पर भी इसे देखा जा सकता है.

लेखक के बारे में
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प्रियंका तिवारी
Consulting News Writer
2014 में पत्रकारिता की शुरुआत. चौथी दुनिया, सन्मार्ग, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे संस्थानों में रिपोर्टिंग की बारीकियों को सीखा. फिल्म, टेक, हेल्थ, आर्ट ए... और पढ़ें
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