90 का सबसे डरावना शो, म्यूजिक सुन कांप जाती थी रूह, 5 सीजन रहे थे सुपरहिट, छठे के बाद बंद करना पड़ा शो

टीवी की दुनिया में कई तरह के हॉरर शो दिखाए गए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे हॉरर शो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका म्यूजिक सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह कांप जाती है. अगर आप  90s के बच्चे हैं, तो समझ जाएंगे कि ये शो किस हद तक खतरनाक और डरावना था. आइए जानते हैं इस शो के बारे में.

'आहट' है हॉरर शो का नाम

हम जिस हॉरर शो की बात कर रहे हैं, उसका नाम 'आहट' है. इस शो की शूटिंग पहली बार 1994 में एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में हुई थी और जिसका टेलीकास्ट 5 अक्टूबर 1995 को शुरू हुआ था और हर कहानी दो एपिसोड में बांटा गया था. शुरुआत में एक ही विषय पर लगभग 40 एपिसोड बनाए गए थे.

'आहट' के आए थे 6 सीजन

'आहट'  शो के 6 सीजन आए थे. पहला सीजन 1995–2001 तक, दूसरा सीजन 2004 से 2005 तक, तीसरा सीजन 2007, चौथा सीजन 2009-2010, पांचवा सीजन 2010 और छठा सीजन 2015 में आया था.

बता दें, छठे सीजन का पहला एपिसोड 18 फरवरी 2015 को टेलीकास्ट हुआ था.  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सीजन की पहली सीरीज के पहले एपिसोड को 2.9 की टीआरपी रेटिंग मिली थी, लेकिन कुछ हफ्तो बाद, टीआरपी रेटिंग गिर गई और चैनल को 4 अगस्त 2015 को यह शो बंद करना पड़ा था.

'आहट' के एपिसोड की संख्या

आहट शो के सीजन 6 बनाए गए थे, जिसके कुल एपिसोड की संख्या 554 थी. इस शो में  ओम पुरी, मंदिरा बेदी, टॉम ऑल्टर, आशुतोष राणा, शिवाजी साटम, वीरेंद्र सक्सेना समेत कई फेमस एक्टर ने काम किया था.

'आहट' से जुड़े जरूरी फैक्ट्स


- आहट शो के चौथे सीजन को सबसे ज्यादा टीआरपी मिली थी.  जिसका टॉपिक था, "आहट: द ऑल न्यू सीरीज"

- पहले, दूसरे और पांचवें सीजन के आहट के एपिसोड आधे घंटे के थे, जबकि तीसरे, चौथे और छठे सीजन के एपिसोड एक घंटे के थे.

- आहट सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर समय लंबे समय से चलने वाली भारतीय हॉरर और थ्रिलर सीरीज रहा है.

- सीरीज के पहले पांच सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन छठे सीजन को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. उस समय लोगों ने कहा था, "आहट (सीजन 6) उतना प्रभावशाली नहीं लगता."







 

