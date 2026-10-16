हेमा मालिनी का वो टीवी सीरियल, जो 27 साल पहले दूरदर्शन पर आया, 180 एपिसोड में मां दुर्गा के रोल में छाईं थीं हेमा मालिनी

दूरदर्शन का वो दौर जब दर्शक टीवी के सामने सुबह से लेकर रात तक बैठे रहते थे. वहीं उनके मनोरंजन के लिए रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कहानी वाले सीरियल डीडी नेशनल चैनल पर दिखाए जाते थे. इसमें अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और पुनीत इस्सर जैसे एक्टर्स ने बॉलीवुड के जाने माने एक्टर्स ने जगह बनाई. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी एक दूरदर्शन के शो का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसमें वह मां दुर्गा के रोल में नजर आई थीं और दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गई थीं. 180 एपिसोड के इस सीरियल ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. जबकि दूरदर्शन के पॉपुलर शोज की लिस्ट में अपना दर्ज कर लिया.

हेमा मालिनी का पौराणिक शो

रामायण और महाभारत के बाद दूरदर्शन पर कल्ट सीरियल की बहार आ गई, जिसमें हेमा मालिनी के पौराणिक सीरियल का नाम भी शुमार हो गया. हेमा मालिनी मां दुर्गा के रोल में नजर आईं और फैंस को एक बार फिर अपनी ओर आकर्षित किया. हम बात कर रहे हैं 1999 में आए माइथोलॉजिकल शो जय माता की की, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था. वहीं यह हेमा मालिनी का पहला टीवी शो था.

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हेमा मालिनी के अलग अलग अवतार

हेमा मालिनी का सीरियल में मां दुर्गा का किरदार था. लेकिन वह आदि शक्त के अन्य रूप जैसे मां काली, मां सरस्वती, मां पार्वती और मां लक्ष्मी के अवतार में भी नजर आईं. शो में महाभारत के दुर्योधन का किरदार निभाकर पॉपुलर हुए एक्टर पुनीत इस्सर भी नजर आए थे, जिन्होंने शो में अग्निवेश का नेगेटिव किरदार निभाया था. इसके अलावा पृथ्वी वजीर और गजेंद्र घाटके जैसे एक्टर्स भी नजर आए.

पुनीत इस्सर ने किया निर्माण

पुनीत इस्सर केवल शो में एक्टिंग ही नहीं कर रहे थे. बल्कि डायरेक्ट भी किया था. इस शो के 108 एपिसोड थे, जिसने दर्शकों का मनोरंजन किया. हालांकि हेमा मालिनी के शो में होने के कारण इसकी खूब चर्चा हुई और यह दूरदर्शन के पॉपुलर शोज की लिस्ट में शामिल हो गया.

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