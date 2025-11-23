गुरमीत चौधरी ने 14 साल से नहीं खाई ये टेस्टी डिश, बॉडी बनाने के लिए लिया फैसला लाफ्टरशेफ्स सीजन 3 के लिए तोड़ा

लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 शुरू हो गया है, जिसमें कुछ पुराने कंटेस्टेंट के साथ नए कंटेस्टेंट एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें गुरमीत चौधरी का भी नाम शामिल है. लेकिन इस शो में उनकी हाल ही में चर्चा तब हुई जब एक्टर ने 14 साल पुराने अपने खुद से किए वादे को तोड़ दिया, जो उन्होंने बॉडी बनाने के लिए लिया था. दरअसल, गुरमीत चौधरी ने 14 साल बाद शो में समोसा खाया है, जिससे वह इतने सालों तक दूर रहे हैं. इसके चलते गुरमीत चौधरी की चर्ची हर तरफ हो रही है.
गुरमीत चौधरी ने तोड़ा खुद से किया 14 साल पुराना वादा
गुरमीत चौधरी ने पिछले दिनों इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी शर्टलेस तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 14 साल पहले आखिरी बार समोसा खाया था जबकि मुझे ये बहुत पसंद है. मेरी फीजिक मेंटेन रखने के लिए मुझे इस तरह की डेडिकेशन रखनी पड़ती है. लगभग रोजाना शूट करता हूं. फिर भी अपना वर्कआउट और डाइट मिस नहीं करता हूं. स्टे फोकस्ड, स्टे कमिटेड.
लाफ्टरशेफ्स सीजन 3 में नजर आएंगे ये कंटेस्टेंट
गौरतलब है कि इस बार नई और पुरानी जोड़ियां देखने के मिल रही हैं. नए चेहरों में ईशा मालवीय, ईशा सिंह, विवियन डिसेना, गुरमीत चौधरी, तेजस्वी प्रकाश और देबीना भट्टाचार्य हैं. जबकि पुराने कंटेस्टेंट में अली गोनी, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह और करण कुंद्रा नजर आ रहे हैं. इसके अलावा होस्ट भारती सिंह और हरपाल सिंह शो का हिस्सा बने हुए नजर आ रहे हैं.
