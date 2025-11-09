जल्द ही रिलीज होने वाले हैं ये 6 टीवी शो, नागिन 7, तोड़कर दिल मेरा...से लेकर लाफ्टर शेफ्स 3 तक, देखें पूरी लिस्ट

टीवी पर जल्द ही नए सीरियल्स शुरू होने वाले है, जिससे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होगा. इनमें आपको ना सिर्फ रोमांस, बल्कि ड्रामा और कॉमेडी सब कुछ देखने को मिलेगा. नागिन 7, जगद्धात्री से लेकर लाफ्टर शेफ्स 3 और प्यार और धोखे पर आधारित तोड़ कर दिल मेरा जैसे शो टीवी पर आने वाले हैं

नागिन 7 - एकता कपूर का शो ‘नागिन' पहले सीजन से ही फैंस का फेवरेट रहा है. अब इसका सातवां सीजन आ रहा है. जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी मेनलीड में होंगी.

जगद्धात्री - ‘जगद्धात्री' 10 नवंबर को जी टीवी पर आने वाला है. जिसमें सोनाक्षी बत्रा नजर आएंगी. शो में बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाएगी.

लाफ्टर शेफ्स 3 - कुकिंग रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स' अपने तीसरे सीजन के साथ टीवी पर वापसी करने जा रहा है. गुरमीत चौधरी, ईशा सिंह, विवियन डीसेना, देबिना बनर्जी, ईशा मालवीय और तेजस्वी प्रकाश जैसी नई जोड़ियां इस बार शो में शामिल होंगी.

सहर होने को है - यह शो कलर्स टीवी पर आएगा. एक्ट्रेस माही विज छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. उनके साथ ऋषिता कोठारी शो में लीड होंगी.

लक्ष्मी निवास - इस लिस्ट में जी टीवी पर नया शो ‘लक्ष्मी निवास' का नाम भी शामिल है. इसमें अक्षिता मुद्गल और राघव तिवारी लीड रोल में होंगे.

तोड़कर दिल मेरा - यह शो जल्द ही टेलीकास्ट होने वाला है. इसमें प्यार, धोखा और बदले की कहानी देखने को मिलेगी.