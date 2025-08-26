विज्ञापन

कपिल शर्मा की पत्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, कॉमेडी किंग और गिन्नी चतरथ की ऐसे शुरू हुई थी लवस्टोरी

कपिल-गिन्नी की लव-स्टोरी पंजाब के जालंधर में एक कॉलेज में शुरू हुई, जहां कपिल गिन्नी के सीनियर थे और दोनों थिएटर में साथ काम करते थे.

नई दिल्ली:

भारत के नंबर 1 कॉमेडियन कपिल शर्मा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. देश से लेकर विदेश तक उनके चुटकुलों पर पूरी दुनिया हंसती है. वह बीते दो दशक से कॉमेडी की दुनिया में एक्टिव हैं और कई शो जीतने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. इस कामयाबी के पीछे कपिल अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ का भी सपोर्ट बताते हैं. गिन्नी के लिए ही कपिल ने खुद को इस काबिल बनाया कि आज वह अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं. गिन्नी ने भी संघर्ष के समय में कपिल का खूब साथ दिया. गिन्नी दिखने में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं और सोशल मीडिया पर उनका ग्लैमर देखने को मिलता है.
 

गिन्नी का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं हैं और वह बस कपिल के साथ शादी करने के बाद ही चर्चा में आईं.
 

गिन्नी चतरथ और कपिल की लव-स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इनकी लव-स्टोरी मे कई ट्विस्ट आए थे.
 

कपिल-गिन्नी की लव-स्टोरी पंजाब के जालंधर में एक कॉलेज में शुरू हुई, जहां कपिल गिन्नी के सीनियर थे और दोनों थिएटर में साथ काम करते थे.
 

कपिल और गिन्नी ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद 2018 में शादी रचाई थी. इस शादी से कपल के दो बच्चे भी हैं.

गिन्नी फिलहाल अपने स्टार कॉमेडियन पति कपिल शर्मा के साथ एक आलीशान घर में शाही जिंदगी बिता रही हैं.

अब तो कपल ने कनाडा में अपना रेस्टोरेंट Kap's Cafe भी खोल लिया है, जिस पर हमला भी हो चुका है.

गिन्नी और कपिल मिलकर Kap's Cafe को चलाते हैं और कनाडा में इसकी और भी ब्रांच खोलने जा रहे हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो गिन्नी चतरथ की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपये है और वहीं कपिल 300 करोड़ रुपये के मालिक हैं.

इसके अलावा गिन्नी और कपिल बी-टाउन पार्टी में बतौर गेस्ट पहुंचते हैं और बड़े-बड़े स्टार्स उनके शो में आते हैं.
 

गिन्नी भी खुद कई बार पति कपिल शर्मा के शो में जा चुकी हैं, वहां उन्होंने कपिल संग अपनी लव स्टोरी का खुलासा भी किया था.




 

