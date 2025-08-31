कपिल शर्मा का बेटा हो गया इतना बड़ा, गणपति उत्सव में बजाता दिखा ढोल

कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा ने अपने गणेश चतुर्थी समारोह की झलकियां दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर कपिल ने अपनी मां जनक रानी, ​​पत्नी गिन्नी चतरथ और अपने बच्चों अनायरा और त्रिशान के साथ इस मौके का जश्न मनाते हुए एक पोस्ट शेयर की. वीडियो की शुरुआत परिवार द्वारा गणेश जी की मूर्ति को सजाए जाने के दौरान वेदी की एक झलक से होती है. जब कपिल की मां आरती कर रही थीं, तो कपिल ताली बजाते हुए दिखाई दिए. उनकी बेटी अनायरा ने भी अपनी मां गिन्नी के साथ आरती की. इसके बाद, त्रिशान एक छोटे खिलौने वाले ढोल को बजाते हुए दिखाई दिए, जिस पर अनायरा उनके बगल में खड़ी होकर जोर से हंस पड़ीं.

कपिल का परिवार के साथ मस्ती भरा समय

कपिल, त्रिशान को कंधे पर उठाकर "गणपति बप्पा मोरया" का जाप करते हुए भी दिखाई दिए. उन्होंने साथ में डांस भी किया. गिन्नी और कपिल की मां ने भी उत्सव के दौरान डांस किया. वीडियो के आखिर में कपिल, त्रिशान और दूसरे लोग विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्ति को ले जाते हुए दिखाई दिए.

क्लिप शेयर करते हुए कपिल ने लिखा, "गणपति बप्पा मौरया" और साथ में एक रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किया. सभी लोग पर्पल और ऑरेंज कलर के कपड़ों में सजे-धजे नजर आए.

कपिल का परिवार

कपिल ने 12 दिसंबर, 2018 को पंजाब के जालंधर में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गिन्नी से शादी की. इस जोड़े ने 10 दिसंबर, 2019 को अपने पहले बच्चे, बेटी अनायरा का स्वागत किया और त्रिशान का जन्म फरवरी 2021 में हुआ.

कपिल के प्रोजेक्ट्स

फिलहाल, कपिल नेटफ्लिक्स के "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" के तीसरे सीजन को होस्ट कर रहे हैं. इस शो में नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह पर्मानेंट मेहमान के तौर पर नजर आते हैं. कपिल ने "किस किसको प्यार करूं", "फिरंगी", "इट्स माई लाइफ", "ज्विगाटो" और "क्रू" जैसी कई फिल्मों में काम किया है.

उनके पास "किस किसको प्यार करूं 2" भी है. फैन्स उन्हें "दादी की शादी" नाम के एक प्रोजेक्ट में भी देखेंगे. नीतू कपूर और सादिया खतीब भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस साल की शुरुआत में, कपिल ने कनाडा में अपना रेस्टोरेंट, कैप्स कैफे खोला था.