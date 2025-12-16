विज्ञापन

कपिल शर्मा की फिल्म से पत्नी गिन्नी चतरथ ने किया डेब्यू, एक्टिंग देख इम्प्रेस हुए फैंस

साल 2015 में रिलीज हुई कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में लगा हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
कपिल शर्मा की फिल्म से पत्नी गिन्नी चतरथ ने किया डेब्यू, एक्टिंग देख इम्प्रेस हुए फैंस
कपिल शर्मा की फिल्म से पत्नी गिन्नी चतरथ ने किया डेब्यू
नई दिल्ली:

साल 2015 में रिलीज हुई कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का दूसरा पार्ट सिनेमाघरों में लगा हुआ है. यह फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई है, जब हर तरफ 'धुरंधर' का बोलबाला है.  फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था. इसी फिल्म से कपिल शर्मा ने एक्टिंग डेब्यू किया था. करीब 10 साल बाद वे इसका सीक्वल लेकर आए हैं. अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और सुशांत सिंह जैसे सितारे हैं.फिल्म को अब्बास-मस्तान, गणेश जैन और रतन जैन ने प्रोड्यूस किया है.


इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म में कपिल शर्मा की 1 नहीं 3 नहीं, 5 पत्नियां हैं. 5वीं पत्नी उनकी रियल लाइफ वाइफ गिन्नी चतरथ हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' से कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ ने अपना ग्रैंड एक्टिंग डेब्यू किया है.  

हालांकि, फिल्म में उनका सिर्फ कैमियो ही है, जो हर किसी के लिए बड़ा सरप्राइज था. गिन्नी फिल्म में कपिल की पांचवीं पत्नी के रोल में दिखाई दी हैं,  जिनके साथ बचपन में ही उनकी मां उनका रिश्ता पक्का कर देती हैं. कपिल खुद भी इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी 4 नहीं बल्कि 5 पत्नियां हैं. जब उन्हें मां से उनकी 5वीं पत्नी के बारे में पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं. गिन्नी की बात करें तो उनका भले ही छोटा रोल है. लेकिन इस छोटे से किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kapil Sharma Wife Ginni Chatrath, Ginni Chatrath Age, Ginni Chatrath And Kapil Sharma, Ginni Chatrath Kapil Sharma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com