विज्ञापन

गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा ने दिया ज्योतिषी की बच्चे की भविष्यवाणी पर रिएक्शन, बोलीं- लोग मुझे मतलबी...

बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने शो में आईं ज्योतिषी के बच्चे की भविष्यवाणी पर रिएक्शन दिया और कहा कि वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती.

Read Time: 3 mins
Share
गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा ने दिया ज्योतिषी की बच्चे की भविष्यवाणी पर रिएक्शन, बोलीं- लोग मुझे मतलबी...
गौरव खन्ना की वाइफ ने मां बनने पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक आ गया है. जहां कुनिका सदानंद के बेटे अयान और अशनूर कौर के पापा के बाद गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला की एंट्री देखने मिली. वहीं इस दौरान गौरव खन्ना इमोशनल होते हुए नजर आए हैं. इसी बीच आकांक्षा चमोला की एंट्री से घरवाले भी खुश होते हुए नजर आए. वहीं मालती चाहर और प्रणीत मोरे से बातचीत में आकांक्षा चमोला ने संडे को ज्योतिषी द्वारा बच्चे की भविष्यवाणी पर रिएक्शन दिया और बताया कि वह क्या सोचती हैं. दरअसल, ज्योति जय मदान द्वारा की गई भविष्यवाणी में कहा गया कि आकांक्षा जल्द ही मां बनेंगी. वहीं उन्होंने कहा कि आकांक्षा मां बनने के बारे में विचार कर रही हैं. इस पर आकांक्षा ने सभी भविष्यवाणियों को खारिज किया है और इसे तुक्का बताया है. मालती ने कहा, जीके ने एक सवाल पूछा कि आगे जाकर बच्चे होंगे की नहीं. तो उन्होंने कहा कि इसकी प्लानिंग के बारे में तुम सोच रही हो.

इस पर प्रणीत कहता है, तो तुक्का मारा. इस पर आकांक्षा कहती हैं, हां मुझे भी यही लगता है. नहीं मैं कोई भी प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रही हूं. अभ तक तो वैसा सोचा नहीं है. भविष्य में भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं नहीं जानती लेकिन यह मेरे अंदर से नहीं आ रहा है. मेरे पास बच्चा पैदा करने का कोई कारण नहीं है. मेरे बहुत सारे कारण है और मुझे ऐसा लगता है जब आप इतने कारण ढूंढते हो तो आप तैयार नहीं हैं. जिसको करना होता है ना वो ये सब कारण नहीं सोचता.

आगे मालती चाहर पूछती हैं कि क्या वह डर रही हैं या इसके लिए तैयार नहीं हैं. इस पर आकांक्षा कहती हैं, मैं डरती नहीं हूं. मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं. बच्चा पालना आसान नहीं हैं. यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मुझे नहीं लगता कि मैं इस जिम्मेदारी और बच्चे की परवरिश कर पाऊंगी. इस उम्र पर तो नहीं. मुझे अपना करियर बनाना है और भी कई चीजे हैं. अब लोग उसको सेल्फिश बोले या जो भी बोले.

इसके बाद गौरव खन्ना उन्हें वहां से ले जाते हैं और ज्योतिषी के बारे में बताते हैं. इस पर आकांक्षा कहती हैं, तुम्हें मुझ से पूछना चाहिए था. मैं तुम्हें जवाब दे देती. इस पर गौरव कहता है कि वह जवाब जानता था और मजाक में कहता है वह डरता था. वह कहते हैं, "लेकिन यह अच्छी बात है कि अगर काम तुम्हारे पास आ रहा है तो क्यों. जब मैं इतने सालों से तुम्हारी बात मानता आया हूं, तो जब तुम तैयार नहीं हो तो मैं अचानक अपनी सोच क्यों बदलूंगा. यह तो बस एक सवाल था. "

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bigg Boss 19, Bigg Boss 19 Gaurav Khanna, Bigg Boss 19 Family Week, Bigg Boss 19 Latest Update, Bigg Boss Akanksha Chamola
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com