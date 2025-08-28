गौरव खन्ना का बिग बॉस 19 में खुलासा, बताया 9 साल की शादी में क्यों नहीं बने पिता, बोले- मेरी वाइफ नहीं चाहती...

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में पॉपुलर एक्टर और शो के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. मृदुल तिवारी से गार्डन एरिया में गौरव खन्ना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की और बताया कि वह वाइफ आकांक्षा चमोला 9 साल की शादी में पेरेंट्स क्यों नहीं बने. गौरव ने फादरहुड पर कहा, हमें नवंबर में 9 साल पूरे हो जाएंगे. इस पर मृदुल पूछते हैं उनके बच्चे हैं तो एक्टर जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं मेरी वाइफ नहीं चाहती. वहीं खुद के नजरिए के बारे में बात करते हुए गौरव कहते हैं, मैं चाहता हूं. लेकिन यह लव मैरिज है. वो जो भी कहे मानना पड़ेगा. प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा.

आगे अपनी पत्नी आकांक्षा के फैसले और उनकी चिंता के बारे में गौरव खन्ना कहते हैं, उसकी सोच भी वैलिड है. उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हम दो ही केवल एक-दूसरे के लिए हैं. अगर मैं काम के लिए पूरे दिन बाहर रहता हूं और उसे भी काम है तो बच्चे किसके साथ रहेंगे. हम नहीं चाहते कि कोई और उनका ख्याल रखे. मैंने उन्हें बताया है कि मैं चाहता हूं. लेकिन मैंने समझता हूं, जो भी उन्होंने समझाया.

इस पर मृदुल कहते हैं कि समय के साथ सोच बदल सकती है. इस पर गौरव कहते हैं उम्मीद, हां तब की तब देखेंगे. कभी नहीं कभी नहीं हो सकता. गौरतलब है कि गौरव खन्ना ने 2015 में एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला से शादी की है. वहीं उनकी कैमेस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है.

