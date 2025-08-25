गौरव खन्ना की वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- अनुपमा से भी सुंदर हैं बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की वाइफ 

सेलेब्रिटी मास्टरशेफ की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना ने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में एंट्री ले ली है. पहले लोग उन्हें "अनुपमा" में अनुज कपाड़िया और "सीआईडी" में सीनियर इंस्पेक्टर कविन के किरदार के लिए फेमस हुए थे. लेकिन अब वह अपनी रियल पर्सनैलिटी के लिए घर में जाने जाएंगे. इसी बीच कहा जा रहा है कि वह शो में महंगे कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. हालांकि प्रोफेशनल के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रहती हैं. दरअसल, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ अक्सर मजेदार वीडियो और तस्वीरें सामने आती हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जाता है. इसीलिए हम आपके लिए अनुपमा फेम गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला की 10 तस्वीरें दिखाने वाले हैं.

आकांक्षा चमोला एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने 2015 में "स्वरागिनी" में परिणीता आदर्श माहेश्वरी की भूमिका से अपने करियर की शुरुआत की थी.

इसके बाद उन्होंने "भूतू" (2017-2018) और "कैसे मुझे तुम मिल गए" जैसे शो में काम किया. हालांकि अब वह काफी समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर नजर आ रही हैं.

एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने बताया कि वह कई ऑडिशन दे रही हैं, लेकिन अभी तक सही मौका नहीं मिला, गौरव ने इस दौरान उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि समय और किस्मत के साथ सब कुछ संभव है.

गौरव और आकांक्षा की बात करें तो कपल की मुलाकात एक टीवी शो के ऑडिशन के दौरान हुई थी.

गौरव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने आकांक्षा को देखते ही उनके लिए कुछ खास महसूस किया था.

मजेदार बात यह है कि गौरव ने शुरुआत में अपना नाम 'राकेश' बताकर आकांक्षा से बात शुरू की थी, जिसे सुनकर आकांक्षा को थोड़ा पुराना लगा.

दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, और 24 नवंबर 2016 को उन्होंने गौरव के गृहनगर कानपुर में शादी कर ली.

इस शादी में टीवी की दुनिया के कई सेलेब्स शामिल हुए थे और और तीन दिन तक यह शादी चली थी.

कपल की शादी को 9 साल बीत चुके हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक बच्चों की योजना नहीं बनाई है.

इस पर आकांक्षा ने मजाक में एक इंटरव्यू में कहा था कि वह गौरव जैसे "बड़े बच्चे" की देखभाल में बिजी हैं.