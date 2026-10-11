दूरदर्शन की रामायण में अरुण गोविल के बाद अब अनुपमा के कपाड़िया जी में दिखी राम की झलक, मिला नया रोल?

खतरों के खिलाड़ी के बाद गौरव खन्ना ने स्टेज पर वापसी की लेकिन ये स्टेज किसी टीवी शो का सेट नहीं बल्कि एक मंच था जहां गौरव एक ऐसे किरदार में नजर आए जो कि उन्होंने पहले नहीं निभाया है. दरअसल एक कार्यक्रम में गौरव खन्ना भगवान श्री राम का किरदार निभाते नजर आए थे. दरअसल आगरा के भावना एस्टेट में जनकपुरी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था. इस दौरान रामायण का भव्य मंचन हुआ. इस कार्यक्रम में टीवी के पॉपुलर स्टार गौरव खन्ना ने भगवान श्री राम का रूप लिया और विंदु दारा सिंह हनुमान के किरदार में नजर आए. दोनों कलाकारों की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के किरदार के तौर पर पॉपुलर गौरव खन्ना इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे. उनके चेहरे पर राम जैसी शांत और सादगी भरी मुस्कान साफ नजर आई, जिसकी फैंस ने जमकर तारीफ की. वहीं विंदु दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाते हुए माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया. इस रामलीला में दूसरे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए. राजन मोदी लक्ष्मण बने, प्राची ने माता सीता का किरदार किया और आर्य बब्बर रावण की भूमिका में नजर आए. पूरा कार्यक्रम बहुत ही शानदार, भव्य और भाव से भरा रहा.

विंदु दारा सिंह का हनुमान बनना खास इसलिए रहा क्योंकि उनके पिता दिवंगत एक्टर दारा सिंह ने रामानंद सागर की ‘रामायण' में हनुमान का किरदार निभाया था. दर्शकों को विंदु को हनुमान के रूप में देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं. इससे पहले विंदु दारा सिंह 1995-96 के टीवी शो ‘जय वीर हनुमान' और 2006 की तेलुगु फिल्म ‘श्री रामदासु' में भी हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं. सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें गौरव खन्ना और विंदु दारा सिंह की राम-हनुमान जोड़ी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

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