बिग बॉस में नेपोटिज्म पर छिड़ी गौरव खन्ना और अमाल मलिक के बीच जंग, टीवी एक्टर बोले- पहला दरवाजा जो खुलता...

नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में खूब चर्चा सुनने को मिल जाती है. लेकिन इस बार बिग बॉस में भी नेपोटिज्म की बहस छिड़ गई. दरअसल, बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में गौरव खन्ना और अमाल मलिक के बीच नेपोटिज्म के टॉपिक पर बहस तब शुरू हुई जब फरहाना और अमाल मलिक के गौरव खन्ना पर फेक होने और शो में एक्टिंग करने पर कमेंट किया. इस पर गौरव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर वह 3 महीने तक एक्टिंग कर सकती है तो उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए. उन्होंने अमाल को भी जवाब देते हुए कहा, अगर उन्हें लगता है कि वह एक कैरेक्टर निभा रहे हैं तो अमाल भी जो अपने स्ट्रगल की बात करते हैं वह म्यूजिशियन का कैरेक्टर निभा रहे हैं.

अमाल और गौरव के बीच बहस तब बढ़ गई जब गौरव ने तंज कसते हुए कहा, जहां तुम्हारा स्ट्रगल शुरू होता है वहां हमारा आकांक्षा है. इस पर अमाल जवाब देता है, उसी तरीके से जैसे एक कॉमन मैन खड़ा है महबूब स्टूडियो के बाहर. मेरा भाई और मॉम खड़े रहे. कोई भेदभाव नहीं था. इसके अलावा गौरव ने कहा कि उनके परिवार की लैगेसी के कारण उनका सलमान खान से मिलना आसान था. लेकिन दूसरी तरफ मुझ जैसे इंसान के पास सलमान खान से मिलने के लिए 20 साल भी कम हैं.

इस पर अमाल, गौरव के नजरिए से खुश नहीं होते और कहते हैं कि हर आर्टिस्ट को स्ट्रगल एक जैसा होता है. वहीं मालती इस पर कहती हैं कि हर आर्टिस्ट का हार्टवर्क एक जैसा हो सकता है लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग और यूनिक हो सकता है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. इस पर गौरव सफाई देते हुए कहते हैं कि वह शुरुआत में "दरवाजे में पैर रखने" वाले पल की बात कर रहे थे. वह समझाते हैं कि जो लोग पहले से ही इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए यह पूरी तरह से बाहर के लोगों की तुलना में आसान होता है.

इसके बाद अमाल अपने भाई अरमान का बचाव हैं और उनके संघर्शों के बारे में बताते हैं. लेकिन गौरव और मालती कहते हैं कि वे उनके परिवार की कठिनाइयों को नकार नहीं कर रहे थे. वे बस उस पहले मौके के बारे में बात कर रहे थे. वहीं मालती ने भाई दीपक और राहुल चाहर का भी जिक्र करते हुए बताया कि दीपक के ज्ञान और मार्गदर्शन की वजह से राहुल का संघर्ष 60 प्रतिशत तक कम हो गया.

मालती को जवाब देते हुए अमाल ने कहा, "मेरे पापा को कभी अनु मलिक का सपोर्ट नहीं मिला था, हम रिवर्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं सर. डब्बू मलिक असफल रहे और मुझे यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पिता असफल रहे." इसके बाद अमाल को अपनी बात समझाते हुए गौरव कहते हैं, "जो पहला दरवाजा खुलता है, अवसर का वो टैलेंट पर नहीं होता. 90 प्रतिशत यह भाग्य पर निर्भर करता है या फिर अगर आप सही लोगों को जानते हैं. कहीं न कहीं, सही लोगों को जानने से थोड़ी मदद मिलती है. मैं आपके संघर्ष का सम्मान करता हूं. मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे."